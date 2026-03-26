Olomoucký soud vynesl v kauze IT zakázek znovu zprošťující rozsudek

Olomoucký krajský soud v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, na verdikt ve čtvrtek čekalo nakonec jen sedmnáct lidí, u dalších sedmi soud již dříve rozhodl o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.
Zprošťující rozsudek vynesl soud již v dubnu 2023, případ mu však vrátil vrchní soud. Soudce Petr Sušil uvedl, že po doplnění dokazování soud dospěl ke stejnému závěru jako před třemi lety. Tehdy uvedl, že z důkazů rozhodně nevyplynulo, že by jednání obžalovaných směřovalo k nějakému zvýhodnění, chyběla podle něj dostatečná argumentace ze strany obžaloby. Podle soudu žalované skutky nejsou trestnými činy.
Případ se týká třinácti tendrů na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce Martin Brzobohatý vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. Šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.
Brzobohatý se na místě odvolal v neprospěch všech obžalovaných. „Je to názor nalézacího soudu, který podruhé zopakoval, že na svém názoru trvá. Odvolací soud ho nezavázal k jinému rozhodnutí, ani nemohl, takže proběhne znovu druhé kolo. Trvám na tom, že jde o trestné činy,“ řekl žalobce, který již dříve u části obžalovaných navrhl zastavení trestního stíhání.
Důvodem byla právní interpretace týkající se postihu za poškození finančních zájmů EU, která se vyvinula v meziobdobí. Vyplývá z ní, že pokud nejsou stíháni zástupci zadavatelů dotovaných zakázek, obvykle nelze tento trestný čin použít ani vůči ostatním obžalovaným, řekl již dříve Brzobohatý.
U ostatních obžalovaných trval na tom, že po vzájemné dohodě dotované zakázky ovlivňovali s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Podle něj byly porušeny zásady transparentnosti, jejich aktivity podle něj zcela zřejmě nejsou v souladu s principy zadávacího řízení. Původně pro obžalované navrhoval tresty od pěti do 8,5 roku, nyní navrhoval tresty nižší s ohledem na zmírnění právní kvalifikace.
„Česku nemohla vzniknout škoda,“ řekl obhájce
Obžalovaní vinu celou dobu odmítali a také při čtvrtečním rozsudku žádali soud o zproštění. Znovu zopakovali, že u takto složitých zakázek šlo o tehdy běžné konzultace. Podle obhajoby se ničeho nezákonného nedopustili. „Šlo o předběžné tržní konzultace, nikoliv o to způsobit někomu škodu nebo majetkový prospěch, nedošlo ke sjednání přednosti na úkor jiných soutěžitelů. České republice nevznikla a ani nemohla vzniknout žádná škoda,“ řekl obhájce společnosti Tesco SW. Mezi argumenty zaznívala i délka trestního řízení, které mělo zásadní dopad na život obžalovaných.
Případ otevřela protikorupční policie v září 2014, kdy zasahovala na několika místech po celém Česku. Krajský soud se kauzou zabývá od září 2021.