Olomoucký soud vynesl v kauze IT zakázek znovu zprošťující rozsudek


26. 3. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Olomoucký krajský soud v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, na verdikt ve čtvrtek čekalo nakonec jen sedmnáct lidí, u dalších sedmi soud již dříve rozhodl o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.

Zprošťující rozsudek vynesl soud již v dubnu 2023, případ mu však vrátil vrchní soud. Soudce Petr Sušil uvedl, že po doplnění dokazování soud dospěl ke stejnému závěru jako před třemi lety. Tehdy uvedl, že z důkazů rozhodně nevyplynulo, že by jednání obžalovaných směřovalo k nějakému zvýhodnění, chyběla podle něj dostatečná argumentace ze strany obžaloby. Podle soudu žalované skutky nejsou trestnými činy.

Případ se týká třinácti tendrů na informační systémy z let 2009 až 2014, škodu žalobce Martin Brzobohatý vyčíslil zhruba na čtvrt miliardy korun. Šlo například o vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

Brzobohatý se na místě odvolal v neprospěch všech obžalovaných. „Je to názor nalézacího soudu, který podruhé zopakoval, že na svém názoru trvá. Odvolací soud ho nezavázal k jinému rozhodnutí, ani nemohl, takže proběhne znovu druhé kolo. Trvám na tom, že jde o trestné činy,“ řekl žalobce, který již dříve u části obžalovaných navrhl zastavení trestního stíhání.

Důvodem byla právní interpretace týkající se postihu za poškození finančních zájmů EU, která se vyvinula v meziobdobí. Vyplývá z ní, že pokud nejsou stíháni zástupci zadavatelů dotovaných zakázek, obvykle nelze tento trestný čin použít ani vůči ostatním obžalovaným, řekl již dříve Brzobohatý.

U ostatních obžalovaných trval na tom, že po vzájemné dohodě dotované zakázky ovlivňovali s cílem zvýhodnit vybranou obchodní společnost. Podle něj byly porušeny zásady transparentnosti, jejich aktivity podle něj zcela zřejmě nejsou v souladu s principy zadávacího řízení. Původně pro obžalované navrhoval tresty od pěti do 8,5 roku, nyní navrhoval tresty nižší s ohledem na zmírnění právní kvalifikace.

„Česku nemohla vzniknout škoda,“ řekl obhájce

Obžalovaní vinu celou dobu odmítali a také při čtvrtečním rozsudku žádali soud o zproštění. Znovu zopakovali, že u takto složitých zakázek šlo o tehdy běžné konzultace. Podle obhajoby se ničeho nezákonného nedopustili. „Šlo o předběžné tržní konzultace, nikoliv o to způsobit někomu škodu nebo majetkový prospěch, nedošlo ke sjednání přednosti na úkor jiných soutěžitelů. České republice nevznikla a ani nemohla vzniknout žádná škoda,“ řekl obhájce společnosti Tesco SW. Mezi argumenty zaznívala i délka trestního řízení, které mělo zásadní dopad na život obžalovaných.

Případ otevřela protikorupční policie v září 2014, kdy zasahovala na několika místech po celém Česku. Krajský soud se kauzou zabývá od září 2021.

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
09:07Aktualizovánopřed 9 mminutami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 10 mminutami

Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
před 1 hhodinou

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje plyn. Společnost innogy na začátku týdne zvýšila ceny některých fixovaných produktů o stovky korun, úpravu svých ceníků s fixací připravují také Pražská plynárenská a MND. Další společnosti čekají na vývoj na trhu, vyplývá z informací energetických firem pro ČTK. Rostou i ceny paliv. Ta jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku.
11:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením ČT.
13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
před 3 hhodinami

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách má v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
08:15Aktualizovánopřed 5 hhodinami
