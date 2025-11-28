Okresní soud musí znovu projednat případ napadení dvou Ukrajinek na pouti

Okresní soud Plzeň-město se bude muset znovu zabývat případem provozovatele pouťových atrakcí Zdeňka Holzknechta, který podle obžaloby předloni na pouti v Plasích napadl dvě ženy z Ukrajiny. Okresní soud mu v červenci vyměřil půlroční podmíněný trest se zkušební lhůtou osmnácti měsíců. Krajský soud tento týden rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Muže obžaloba vinila z ublížení na zdraví, z výtržnictví a z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Hrozilo mu až pětileté vězení. Okresní soud ho ale uznal vinným pouze z výtržnictví. Dospěl k závěru, že nelze bez pochybností odsoudit muže i za zranění jedné z žen, neprokázalo se ani, že se výtržnosti dopustil kvůli ukrajinské národnosti cizinek. Případem se ale okresní soud bude muset zabývat znovu, vyplývá z justiční databáze.
Incident se odehrál 13. srpna 2023 večer na končící pouti v Plasích. Holzknecht jel složit atrakce, ženy s dětmi sedící u bruslařské dráhy mu ale překážely. Když neuhnuly a zjistil, že jsou z Ukrajiny, začal jim podle obžaloby rasisticky vulgárně nadávat. Podle spisu pak přišel k čtyřiačtyřicetileté cizince a bezdůvodně ji několikrát udeřil do obličeje.
Ženě se pak mělo podařit dostat do jeho auta, aby mu vzala klíčky. Snažil se ji údajně vytáhnout za vlasy, ale druhá, čtyřiatřicetiletá žena ho měla zezadu praštit do zad a krku. Na to jí dal Holzknecht nejméně dvakrát pěstí do obličeje, až upadla a zůstala ležet, tvrdí obžaloba. Obličejové zlomeniny ženy si vyžádaly operaci, dvoudenní hospitalizaci a několikatýdenní zdravotní omezení.
Muž vyjádřil lítost, nikoho prý ale nezranil
Souzený muž vyjádřil nad událostí lítost, od začátku ale trval na tom, že nikoho nezranil. Odmítl i jakýkoli národnostní motiv svého jednání.
Obžaloba vychází z toho, jak událost popsaly obě cizinky. Jejich výpovědi na policii, lékařům v nemocnici, do médií a u soudu ale byly plné rozporů, zaznělo v létě v odůvodnění rozsudku. „Soud má pochybnosti o jejich specifické věrohodnosti,“ uvedla tehdy plzeňská soudkyně.
Zároveň ale uvedla, že soud nepochyboval o tom, že se Holzknecht dopustil výtržnictví. „Vulgárně nadával poškozeným, strkal do nich a tahal je. Toto jeho jednání přesahovalo prosté ulevení si nebo reakci na předchozí konflikt,“ řekla soudkyně. Dospěla však k názoru, že konflikt nevyvolal kvůli národnosti obou žen.