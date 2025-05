Nový šéf Motola čelí zpožděním projektů i dopadům kauzy svého předchůdce

Projekt onkologického centra za čtyři a půl miliardy by měla z větší části pokrýt evropská dotace – pokud bude dokončený do poloviny příštího roku. Že se termín stihne, ale podle nového ředitele zatím jisté není. Když v dubnu střídal ve funkci obviněného Miloslava Ludvíka, měli podle něj stavaři skluz zhruba 270 dní.

„Děláme maximum pro to, abychom minimalizovali zpoždění, které jsme přebrali. Nechci v tuto chvíli spekulovat, jakou sankci můžeme obdržet v případě, že by to třeba nebylo v tom červnu. Nechci si tuto variantu zatím připouštět, snažíme se to hlavně stihnout,“ řekl ředitel.

Polouček obměnil a rozšířil tým, který na stavbě pracuje. „Doplnili jsme jej o další odborníky,“ poznamenal. Dále zdůraznil především změnu na pozicích provozně-technického náměstka a správce stavby onkologického centra. „Komunikace s dodavatelem je daleko aktivnější a intenzivnější,“ dodal. K navýšení kapacit podle Poloučka došlo i ze strany dodavatele.