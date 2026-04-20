Nový lék může dětem s Duchennovou svalovou dystrofií oddálit ztrátu chůze


Dětem s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) by mohl pomoci nový přípravek, který zpomaluje postup nemoci a oddaluje ztrátu schopnosti chůze. V Česku ho pojišťovna zatím schválila prvnímu pacientovi. Onemocnění, při němž postupně odumírají svaly, zatím nelze zcela vyléčit. Nemocí trpí v zemi přes 350 lidí.

Bratři Máchovi rádi kopou do balonu, teď ale hrají především o čas. Byly jim dva a čtyři roky, když jim lékaři diagnostikovali Duchennovu svalovou dystrofii. „Starší syn se hůř zvedá ze země, pro mladšího jsou problém schody. Teď se mě ptal, jestli se díky tomu léku dožije padesáti,“ popsala jejich matka Eva Máchová.

Pojišťovna ale žádost o nový lék zamítla. Rodina nyní měsíc čeká na výsledek odvolání. „Argumentovali tím, že kdyby ten lék dali jednomu, znamenalo by to, že už vlastně není vzácný,“ uvedla Máchová.

„Duvyzat to dělá bez vedlejších efektů, zatímco kortikosteroidy tyto účinky mají. Když se na kluky podíváte – Patrik má jedenáct let, ale vzrůstově odpovídá sedmiletému dítěti,“ přiblížil otec chlapců Jan Mácha.

Zrádná dystrofie postupně připravuje chlapce o svaly. Nemocných jsou v Česku stovky
Pro koho je léčba vhodná

Rodinám pomáhá s žádostmi organizace Parent Project ve spolupráci s lékaři. Zatím jde asi o dvacítku dětí kolem deseti let. Právě v tomto věku většina pacientů končí na vozíku. „Každý pacient je jedinečný – má jiné poškození genu i jinou progresi onemocnění. Každý z těch chlapců hraje o čas, protože poškození svalů je nevratné,“ vysvětlila ředitelka Parent Project Jitka Reineltová, která má sama syna s DMD.

„Má zcela jiný mechanismus účinku než dosud používaná léčba. Predikční programy ukazují, že by mohl prodloužit samostatnou chůzi v řádu let,“ uvedla primářka Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol a Nemocnice Na Homolce Jana Haberlová.

Pacientům se svalovou dystrofií by mohly pomoci nové preparáty
Schvalování zatím pokračuje

Podle lékařů i pacientské organizace by byl přípravek momentálně vhodný přibližně pro šedesát dětí. Pojišťovny zatím řešily jedenáct žádostí, z nichž sedm je stále v procesu. Tři žádosti zamítly.

V únoru rodina osmiletého Jáchyma na výsledek ještě čekala. Nakonec u pojišťovny uspěla. „Nám to dává hlavně čas, kdy syn bude v rámci možností fungovat normálně a bude schopný déle fungovat samostatně,“ řekl jeho otec Martin Salot.

Lék lze zatím získat pouze prostřednictvím výjimky. Správní řízení, které by umožnilo jeho běžné předepisování, dosud neskončilo. „V současné době je ve fázi shromažďování a hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí. V jeho rámci byli účastníci řízení vyzváni k doplnění farmakoekonomických analýz a předložení odhadovaného počtu pacientů,“ uvedl ve vyjádření pro ČT Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Výsledek zatím podle úřadu nelze odhadnout, stejně jako případný termín zařazení léku na seznam hrazených přípravků.

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Sedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

VideoKultura cestování vlakem se od devadesátých let transformovala pomalu

Před 35 lety Československé státní dráhy skomíraly. Nákladních vagonů a lokomotiv bylo zbytečně moc, osobní vozy se zase jevily zastaralé a nevyhovující. Dluhy narůstaly a na postupnou transformaci se muselo čekat. Modernizace železnic oficiálně začala až po rozdělení republiky. Rychlost i komfort cestování se od té doby na některých tratích výrazně zlepšily, omlazování vozového parku ale trvá dodnes.
VideoVýrobců obuvi ubývá, trendy i návyky zákazníků mění trh

Počet výrobců obuvi klesá – v Česku za tři roky o třináct, v Evropě o více než dva tisíce. Stávající producenti proto hledají nové cesty, jak oslovit zákazníky, zatímco čelí silné konkurenci z Asie. Češi se při nákupech stále z velké části orientují podle ceny, přibývá však i těch, kteří si připlatí za takzvanou barefoot obuv napodobující chůzi naboso nebo za boty na míru. Vedle zdravé chůze hraje stále větší roli především pohodlí, trendem posledních let navíc zůstávají tenisky.
Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
Zůna schválil doporučení o rozvoji protivzdušné obrany

Jde o výzbroj, která vyjde v součtu dráž než zatím rekordní nákup letounů F-35 – posílit má celá protivzdušná obrana. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) schválil příslušné vojenské doporučení, s rozvojem počítá příštích minimálně deset let. Ochranu před vzdušným napadením považuje za prioritu i opozice. Upozorňuje ale, že tomu neodpovídá rozpočet – a bez navyšování obranných výdajů to podle ní nepůjde.
VideoVojtěchův resort chce omezit alkohol. Opatření by mířila na noční prodej či reklamu

Ministerstvo zdravotnictví chystá několik opatření, kterými chce snížit spotřebu alkoholu. Ta v Česku stále patří k nejvyšším na světě. Jednou z možností je podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zákaz nočního prodeje ve večerkách nebo na čerpacích stanicích. Podpořil by ho například i národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, naopak ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) je proti. Návrh má být hotový do léta a počítá také s přísnějšími pravidly pro reklamu či omezením prodeje alkoholu v blízkosti škol. Zákaz nočního prodeje by se v praxi dotkl především obyvatel velkých měst, zatímco v menších obcích je dostupnost alkoholu už nyní omezená, často jen na hospody.
Prymula hájí širší očkování, Sílovi tlak na vakcinaci vadí

Vládní hnutí SPD chce upravit Národní očkovací strategii. Ministerstvo zdravotnictví bude nadále doporučovat jak povinná, tak nepovinná očkování, stát ale plánuje omezit financování kampaní na podporu proočkovanosti. O podobě strategie debatovali hosté pořadu Nedělní debata – místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Jan Síla (SPD), epidemiolog Roman Prymula a předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Svatopluk Býma. Moderoval Martin Řezníček.
Demonstranti v Praze žádali změny ve vedení ministerstva životního prostředí

Na Hradčanském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešli lidé na demonstraci nazvané Přírodu škrtnout nenecháme! Protestovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutí Duha, podle kterých se na resortu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) a ministra Igora Červeného (Motoristé) dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
