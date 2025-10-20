Nové vakcíny proti žloutence typu A mají výpadek, informuje SÚKL

Nové vakcíny proti žloutence typu A jsou pro praktické lékaře nedostupné. O výpadku informuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle něj se jedná o výpadek vakcíny Avaxim 160 U, a to nejméně do 15. prosince. V případě vakcíny Havrix 1440 nejméně do března 2026. Informaci potvrdilo České televizi také pět náhodně oslovených lékařů v hlavním městě.
„V rámci dané ATC skupiny bez náhrady; možná náhrada kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A a B,“ uvádí web Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČT zjišťuje.
„V tuto chvíli již izolované vakcíny na webu nejsou dostupné,“ uvádí také všeobecná lékařka pro dospělé Ludmila Bezdíčková. „Distributorů je samozřejmě více, tak jsem kontaktovala i další lékárnu, Nad kapličkou, která mi informaci o přerušení dodávek izolovaných vakcín potvrdila.“ Informace potvrdili České televizi i další oslovení lékaři.
Jedinou nyní dostupnou, ale dražší náhradou, je kombinovaná vakcína Twinrix. Ta chrání proti hepatitidě A i B zároveň, uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Kombinovanou vakcínu jsem si objednala minulý týden a dnes mi v pořádku přišly,“ potvrzuje Bezdíčková.
ČT oslovila také společnost Avenier, jednoho z distributorů vakcín. K výpadku se společnost dosud nevyjádřila. V jejím rezervačním systému na očkování je ale nadále možné se k očkování výše zmíněnými vakcínami objednat.
Žloutenka typu A v Praze
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) považuje letošních již více než 1 800 případů žloutenky typu A, což je druhý nejvyšší počet od roku 1989, za epidemii. Vyzývá proto k očkování, které je podle ní bezpečné a spolehlivé.
Nejvíce postižená je Praha, tvoří téměř 45 procent případů. Zemřelo už více než dvacet osob, deset z nich právě v Praze.