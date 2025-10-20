Nové vakcíny proti žloutence typu A mají výpadek, informuje SÚKL


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24

Nové vakcíny proti žloutence typu A jsou pro praktické lékaře nedostupné. O výpadku informuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle něj se jedná o výpadek vakcíny Avaxim 160 U, a to nejméně do 15. prosince. V případě vakcíny Havrix 1440 nejméně do března 2026. Informaci potvrdilo České televizi také pět náhodně oslovených lékařů v hlavním městě.

„V rámci dané ATC skupiny bez náhrady; možná náhrada kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A a B,“ uvádí web Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČT zjišťuje.

„V tuto chvíli již izolované vakcíny na webu nejsou dostupné,“ uvádí také všeobecná lékařka pro dospělé Ludmila Bezdíčková. „Distributorů je samozřejmě více, tak jsem kontaktovala i další lékárnu, Nad kapličkou, která mi informaci o přerušení dodávek izolovaných vakcín potvrdila.“ Informace potvrdili České televizi i další oslovení lékaři.

Jedinou nyní dostupnou, ale dražší náhradou, je kombinovaná vakcína Twinrix. Ta chrání proti hepatitidě A i B zároveň, uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Kombinovanou vakcínu jsem si objednala minulý týden a dnes mi v pořádku přišly,“ potvrzuje Bezdíčková.

Případů žloutenky typu A je nejvíc od devadesátých let
Testování žloutenky typu A

ČT oslovila také společnost Avenier, jednoho z distributorů vakcín. K výpadku se společnost dosud nevyjádřila. V jejím rezervačním systému na očkování je ale nadále možné se k očkování výše zmíněnými vakcínami objednat.

Žloutenka typu A v Praze

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) považuje letošních již více než 1 800 případů žloutenky typu A, což je druhý nejvyšší počet od roku 1989, za epidemii. Vyzývá proto k očkování, které je podle ní bezpečné a spolehlivé.

Nejvíce postižená je Praha, tvoří téměř 45 procent případů. Zemřelo už více než dvacet osob, deset z nich právě v Praze.

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař
Ilustrační foto

Výběr redakce

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 20 mminutami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

Mariňáci oslavili výročí palbou nad dálnicí. Šrapnel zasáhl auto z doprovodu JD Vance

před 1 hhodinou
Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

13:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

před 2 hhodinami
Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací hlásily problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nové vakcíny proti žloutence typu A mají výpadek, informuje SÚKL

Nové vakcíny proti žloutence typu A jsou pro praktické lékaře nedostupné. O výpadku informuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle něj se jedná o výpadek vakcíny Avaxim 160 U, a to nejméně do 15. prosince. V případě vakcíny Havrix 1440 nejméně do března 2026. Informaci potvrdilo České televizi také pět náhodně oslovených lékařů v hlavním městě.
před 12 mminutami

Zda zaslat rozpočet do sněmovny, vyhodnotí vláda v listopadu

Vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne se, jestli má smysl do sněmovny znovu posílat návrh státního rozpočtu na rok 2026. Na síti X to v pondělí uvedl končící premiér Petr Fiala (ODS). Naléhá na to ANO, které s SPD a Motoristy sobě sestavuje nový kabinet a tvrdí, že to nařizuje zákon. Současná vláda to dosud považovala za zbytečné a připomínala, že strany sestavující kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly.
před 16 mminutami

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

Vyjednavači ANO, SPD a Motoristů v pondělí zahájili debatu o programu vlády sestavované předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Prvním pondělním tématem byly finance. Následně se zástupci jednotlivých subjektů zabývali průmyslem a hospodářstvím. Den zakončí obranou. Debata o programu má trvat do pátku, kdy chtějí vyjednavači po uzavření všech kapitol komentovat programové dohody. Příští pondělí by se pak s Babišem chtěl sejít prezident Petr Pavel.
09:23Aktualizovánopřed 20 mminutami

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

V Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku zemřel třináctiletý chlapec po pádu z okna gymnázia. Okolnosti tragické události policie prověřuje. Péči rodině a žákům školy jsou připraveni poskytnout psychologové a krizoví interventi záchranářů.
13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl volební stížnost muže, který neuznává existenci České republiky jako samostatného státu. Nemohlo proto podle něj ani vzniknout české státní občanství a voliči se tak během letošních voleb prokazovali neplatnými doklady. Vyplývá to z usnesení NSS, které má ČT k dispozici. Jde o první rozhodnutí soudu o podaných stížnostech na letošní sněmovní volby. NSS jich ve stanovené lhůtě obdržel celkem 38. Už dříve odmítl čtyři stížnosti, které obdržel předčasně.
před 2 hhodinami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
před 4 hhodinami

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
před 4 hhodinami

Soud odmítl dovolání seniora, který nechtěl přijít o disky s dětskou pornografií

Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci dětské homosexuální pornografie na internetových fórech. Synkovi vadilo konkrétně to, že rozhodnutím soudu definitivně přišel o zabavené notebooky a externí disky. Tvrdil, že na nich měl také osobní a rodinná data. Nejvyšší soud ale rozhodnutí potvrdil. Zařízení byla nástrojem trestné činnosti a jejich propadnutí je přiměřeným a účelným postihem, plyne z usnesení.
před 5 hhodinami
Načítání...