Nové stavby se potýkají s vandalismem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Horáckou multifunkční arénu otevřeli v Jihlavě před týdnem a policie už řeší první incidenty – rvačky i vandalismus. Obdobná situace panuje i na novém nádraží v pražských Bubnech, kde vandal den po otevření poškodil dveře výtahu. Škoda má být okolo 150 tisíc korun. Krátce po otevření jiný neznámý vandal poškodil také lavičky na horní terase. Podobný problém mají i tramvajové zastávky, od začátku roku jich pražští údržbáři vyčistili přes tři tisíce. Vandal přitom může jít za malování po zdech i na rok do vězení.

