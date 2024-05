„Nepřehledné.“ Komoře lékařů a odborům se nelíbí návrh zákona o odměňování

Česká lékařská komora (ČLK) a zdravotnické odbory nesouhlasí s návrhem zákona o odměňování zdravotníků, který předložilo ministerstvo zdravotnictví. Nejde podle nich o faktické sjednocení výše platů a mezd, které žádají. Pro některé zdravotníky by podle nich návrh znamenal i snížení odměny. Po čtvrtečním jednání to sdělili předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a prezident ČLK Milan Kubek. Na změnách zákoníku práce, které mají platit od srpna, podle nich shoda je.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) se zásadně neshodnou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. „Je zásadní rozpor mezi zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, (...) a mezi odboráři a komorou. Je zásadní rozpor v tom, zda takový zákon vůbec ano, nebo ne,“ řekl s tím, že podle některých zaměstnavatelů je navrhovaný zákon i protiústavní. Odbory a komora žádají, aby stejné byly platy ve státních nemocnicích i mzdy v nemocnicích měst, krajů a jiných zřizovatelů.

Vyjasnit by si to podle Válka měli na jiné platformě, například na tripartitě. Další jednání je podle ministra naplánované na 13. června, dokdy jejich připomínky resort vypořádá. Na dotaz, zda bude ministerstvo návrh předkládat i přes tyto rozpory, Válek doplnil, že on přislíbil jeho předložení a to splní.