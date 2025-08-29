Na některé vysoké školy si mohou zájemci podat přihlášky na bakalářské studium do konce srpna, někde až do poloviny září. Ročně této možnosti využijí až tisíce studentů. České televizi to potvrdili zástupci oslovených vysokých škol. Letos jsou mezi nabízenými obory třeba archeologie, materiálové inženýrství nebo floristická tvorba. Možnosti druhého kola přijímacích zkoušek využívají například studenti, kteří neuspěli v řádném maturitním termínu.
Některé vysoké školy nabízejí druhé kolo přijímaček až do poloviny září
Druhé kolo přijímacího řízení vypsala například Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Nabízí možnost studia oborů, jako jsou Archeologie, Sociální práce, Historie nebo Mezinárodní vztahy. „Měla by být možnost přihlásit se na všechny typy studia, a to do konce srpna,“ řekla mluvčí ZČU Kateřina Dobrovolná. Minulý rok podle ní využilo druhého kola přijímacího řízení 1448 uchazečů, z toho 1231 se hlásilo na bakalářské programy.
Uchazeče o studium bakalářských programů přijímají také dvě fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Podle mluvčí Petry Svěrákové se na Fakultě aplikované informatiky mohou studenti hlásit do konce srpna třeba na obor Softwarové inženýrství.
Fakulta technologická podle ní nabízí programy jako třeba Gastronomie a výživa nebo Strojírenství a výrobní technologie, přihlášku je tam možné podat až do 11. září. „Minulý rok se ve druhém kole přihlásilo na tyto dvě fakulty do bakalářského studia 864 uchazečů,“ dodala Svěráková. Letos počítá UTB s podobným zájmem.
Druhé kolo nabízí i školy v Brně a Ostravě
Univerzita Karlova v Praze (UK) nabízí tři cizojazyčné bakalářské programy na Fakultě sociálních věd (FSV). Podle mluvčího UK Jana Bumby se můžou uchazeči hlásit v prodloužené lhůtě do 31. srpna. FSV na svých stránkách uvádí, že si studenti mohou vybrat z programů zaměřených na společenské vědy, politiku a ekonomii nebo historii.
„Většina přihlášek byla podána v řádném termínu, přibližně deset procent dorazilo během letních měsíců,“ řekla proděkanka FSV Malvína Krausz Hladká. O cizojazyčné obory je zájem především mezi studenty ze zahraničí. „V současnosti máme studující z 83 zemí světa,“ doplnila. Podíl českých studentů na těchto oborech je pouze v jednotkách procent a podle Krausz Hladké jsou to často děti cizinců, kteří žijí v Česku.
Druhé kolo přijímacích zkoušek vypsaly taky dvě fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Jedná se o Hornicko-geologickou fakultu a Fakultu materiálově-technologickou,“ přiblížila mluvčí Petra Halíková. Na první zmiňovanou fakultu je možné podat přihlášku až do 19. září, na druhou do konce srpna. Ročně možnost podat přihlášku ve druhém kole využijí podle Halíkové stovky studentů. „Jsou šancí pro studenty, kteří nezvládli maturitu v běžném termínu,“ vysvětluje.
V Brně studenty přijímá třeba Mendelova univerzita. „Do konce srpna je možné hlásit se na bakalářské i magisterské studijní programy na Zahradnické fakultě,“ řekla mluvčí Tereza Pospíchalová. Podle informací na webových stránkách jsou otevřené programy Floristická tvorba a Cirkulární horti-produkce.
Druhé kolo přijímacího řízení na vysoké školy dává šanci uchazečům, kteří v prvním kole neuspěli nebo nezvládli z různých důvodů podat přihlášku. Pokud splní podmínky pro přijetí, mohou začít studovat v akademickém roce 2025/2026.