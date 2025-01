Univerzity udělily už stovky mikrocertifikátů

Délka studia se může pohybovat od pár dní až po několik měsíců a může probíhat v češtině i v angličtině. Cena za absolvování studia a získání certifikátu se pak pohybuje od stovek korun až do několika desítek tisíc. „Ve většině případů si účastníci celoživotního vzdělávání, včetně programů zakončených mikrocertifikátem, hradí náklady sami,“ uvedla Monika Jandová, prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Masarykovy univerzity.

„Měl by to být flexibilní nástroj, jak se na trhu prokazovat dovednostmi v turbulentní a dynamické době,” potvrdil manažer EU projektů v Národním pedagogickém institutu Martin Dobeš. Kurzy jsou určeny nejen pro bakaláře, magistry a doktorandy, ale také pro absolventy středních škol. „Některé kurzy jsou na úrovni čtyři, což znamená, že pro zapsání stačí mít maturitní vzdělání,” dodala referentka pro agendu mikrocertifikátů na Univerzitě Karlově Michaela Veselá.

„Kurz jsem měl zdarma. Myslím, že během pilotní fáze byl bez poplatků i pro ostatní,“ popisuje svou zkušenost Šafář. Univerzita Karlova teď například nabízí dvousemestrální kurz s názvem Základy programování, který je také bez poplatku. Kurz probíhá v češtině a v prezenční formě. Účastníci se v něm seznámí se základy programování, algoritmy a datovými strukturami.

Mikrocertifikáty jsou zatím novinkou, potřebují reputaci

Nová forma vzdělávání pomocí mikrocertifikátů je atraktivní i pro zaměstnavatele, kteří potřebují, aby jejich zaměstnanci rychle a efektivně získali specifické dovednosti a znalosti nezbytné pro výkon své pracovní role. „Mikrocertifikáty vnímám jako mimořádně užitečné. Získané statistické znalosti se mi velmi osvědčily v mé současné pozici,” vysvětluje Šafář.

Dobeš ale upozorňuje, že mikrocertifikáty budou zaměstnavateli skutečně uznávány pouze tehdy, pokud budou mít jasně zaručenou kvalitu a získají všeobecnou důvěru a prestiž. „To představuje velkou výzvu,“ zdůraznil na blogu Evropské komise.

Mikrocertifikáty v Česku podle Dobeše nyní víc hodnotí spíš to, jestli někdo kurz absolvoval, než co se tam opravdu naučil. Domnívá se proto, že zatím je to dělá vhodnějšími pro akademické prostředí než pro trh práce.