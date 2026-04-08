Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní


8. 4. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.

„NS svým rozhodnutím potvrdil, že ačkoliv český právní řád garantuje rodičce právo na volbu místa a způsobu porodu, toto právo je limitováno povinností nejednat v přímém ohrožení života a zdraví dítěte v případech, kdy jsou předem známa vysoká medicínská rizika,“ sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Lékaři ženu varovali, že domácí porod by byl rizikový. Přesto porodila doma. Okresní soud v Semilech jí uložil deset měsíců vězení s podmínečným odkladem na patnáct měsíců. Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí potvrdil.

ÚS: Domácí porody jsou legální, nevylučuje se ale trestní odpovědnost
Ilustrační snímek

Dítě je dle soudu chráněno už při porodu

„NS zdůraznil, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na životě a zdraví jiného. Obviněná porušila tuto povinnost tím, že vědomě vystavila dítě riziku, o kterém jako odbornice věděla. NS zároveň odmítl argumentaci obhajoby, že plod před úplným narozením není subjektem práv. V souladu s ustálenou judikaturou požívá dítě trestněprávní ochranu od okamžiku, kdy začne opouštět tělo matky,“ vysvětlila mluvčí soudu.

Pokud rodička bez přiměřených důvodů spoléhá, že smrtelný následek nezpůsobí, ačkoliv je o konkrétních rizicích informována, může naplnit znaky zavinění z vědomé nedbalosti, uvedl také NS.

ÚS: Porodní asistentky mohou vést domácí porody
Ilustrační foto

Výběr redakce

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

10:22Aktualizovánopřed 2 mminutami
08:50Aktualizovánopřed 16 mminutami
Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

10:02Aktualizovánopřed 18 mminutami
03:08Aktualizovánopřed 20 mminutami
09:54Aktualizovánopřed 28 mminutami
03:35Aktualizovánopřed 34 mminutami
před 36 mminutami
01:03Aktualizovánopřed 43 mminutami

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie zadržela sedm lidí kvůli podezření na podvod s evropskými dotacemi

Policisté zadrželi sedm lidí kvůli podezření na neoprávněně získanou evropskou dotaci na inovační centrum pro začínající vědecké firmy a projekty. Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (asi 340 milionů korun), informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
10:22Aktualizovánopřed 2 mminutami

Nejvyšší soud: Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud (NS). Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky, která je zároveň profesí porodní asistentka. Rozhodla se pro domácí porod koncem pánevním i přes varování lékařů. Dítě utrpělo těžké poškození mozku a po několika týdnech v nemocnici zemřelo.
10:02Aktualizovánopřed 18 mminutami

Čerpací stanice se přizpůsobují cenovým stropům

Od půlnoci z úterý na středu začala platit vládní opatření proti dalšímu prudkému zdražování pohonných hmot v Česku. Jejich součástí je stanovení maximální ceny paliv, kterou ministerstvo financí pro středu stanovilo na 49,59 koruny za litr nafty a 43,15 koruny za litr benzinu. To je o více než korunu výše, než činily průměrné ceny paliv na začátku tohoto týdne. Čerpací stanice se tomu přizpůsobují. Platí rovněž strop na marže obchodníků s palivy.
03:08Aktualizovánopřed 20 mminutami

Vojenské zpravodajství se zapojilo do mezinárodní operace proti ruským hackerům

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU. Zasáhlo při ní v Česku proti napadeným nařízením, z nichž mohli získávat citlivé údaje z vojenské nebo státní oblasti či obranného průmyslu. Operaci vedl americký úřad FBI a konkrétně byla namířena proti činnosti skupiny APT28.
před 36 mminutami

Včasný záchyt rakoviny slinivky. Praktici zapojí nové diabetiky do prevence

Zlepšuje se snaha o včasný záchyt jedné z nejagresivnějších chorob, kterou je rakovina slinivky. Ročně jí v Česku onemocní na 2700 lidí. Dalších pěti let se dožívají jen jednotky procent pacientů. Od června začnou praktičtí lékaři oslovovat k preventivnímu vyšetření nové pacienty s cukrovkou.
před 4 hhodinami

VideoZoologové vypustili v Plzni zachráněné netopýry do přírody

Netopýři zachránění pod střechou rekonstruované plzeňské školy se vrátili do přírody v rezervaci Kamenný rybník. Vypustili je tam zoologové s místními dětmi. Netopýři předtím strávili v záchranné stanici skoro čtyři měsíce. Zvířata dostala před svým vypuštěním najíst, netopýr zvládne sníst deset moučných červů denně. Pak se 140 netopýrů vydalo do přírody. I když v některých případech to šlo obtížněji, protože se potřebují před rozletem zahřát. Kamenný rybník poskytuje ideální podmínky. „Je tady jednak vodní hladina, takže netopýři tady budou mít dostatek příležitostí k lovu. Pak je tady les a tady kousek jsou i starší stromy, kde budou mít možnost úkrytů,“ vysvětlila zooložka Ivana Hradská.
před 13 hhodinami

Systém důchodového pojištění by letos podle ministerstva měl skončit v plusu

Systém penzí ke konci února vykázal schodek necelých šesti miliard korun, což je nejnižší deficit za posledních pět let. Ministerstvo práce a sociálních věcí po mnoha ztrátových letech očekává, že na konci letošního roku by měl systém skončit v plusu. Na příčinách příznivého trendu se ale zástupci nové a minulé vlády neshodnou.
před 14 hhodinami

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
před 14 hhodinami
Načítání...