Nehtové salony stále používají nebezpečné gely. Hygienici je našli v každém osmém

Řada nehtových salonů stále používá přípravky se zakázanou látkou TPO. Zjištění ČT potvrdily krajské hygienické stanice (KHS) v Česku. Ty od září zkontrolovaly téměř tři sta provozoven, nebezpečné produkty našly u 37 z nich. Zakázaná látka TPO zajišťuje tuhnutí gelu na nehtech, může ale ovlivnit plodnost nebo způsobit zarudnutí. Od září je zakázaná ve všech zemích Evropské unie. Úředníci zatím problém řeší domluvou.
„Jedná se především o gely, laky a další kosmetické přípravky určené pro manikúru, případně gel laky, podkladové báze, vrchní laky a UV/LED gely,“ popisuje mluvčí KHS Vysočina Jana Böhmová přípravky, na které se úředníci během kontrol zaměřují.
Vůbec nejčastěji, a to v sedmi případech, porušily salony zákon v Královehradeckém kraji. Téměř každá třetí kontrolovaná provozovna tam používala zakázané kosmetické produkty. „Veškeré gely s TPO byly zakoupeny v tržní síti před zákazem prodeje a při kontrole byly provozovatelem ihned odstraněny z nabídky,“ vysvětluje mluvčí KHS Královohradeckého kraje Veronika Krejčí.
Přeplněné sklady a starší zásoby
Právě přebytky zásob závadných laků, které kosmetické salony nakoupily ještě před zákazem, jsou nejčastější příčinou pochybení. V Praze našli hygienici při 47 kontrolách pět vysoce rizikových výrobků. „Pouze v jednom případě se jednalo o výrobek zakoupený po 1. září 2025, v ostatních případech šlo o starší skladové zásoby, které byly odborně zlikvidovány,“ popisuje mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batók.
Podle zákona je možné uložit pokutu až do výše tří milionů korun, zatím ale hygienici řešili situace domluvou a poučením.