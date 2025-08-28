Chemikálii TPO čeká zákaz, kosmetické salony se s tím musí vyrovnat

Látka TPO bude od září zakázána v celé Evropské unii. Chemikálie, která se používá v řadě kosmetických přípravků, totiž může podle studií dráždit kůži a při opakovaném použití poškodit plodnost. Restrikce dopadne například na ty gely pro modelaci nehtů nebo lepidla na umělé řasy, které látku obsahují. Dopis od hygieniků o zákazu používání však provozovny dostaly až v srpnu. Okamžitý zákaz tak překvapil výrobce, prodejce i provozovatele kosmetických salonů. Složení produktů budou od podzimu – při standardních kontrolách – sledovat krajští hygienici. Při opakovaných pochybeních mohou udělit pokutu až tři miliony korun.
