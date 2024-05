Nechceme tu žádný skanzen, ale moderní technologie, říká Kolaja kandidující za Piráty

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Lídr kandidátky Česká pirátská strana Marcel Kolaja se domnívá, že vedle otázek bezpečnosti či konkurenceschopnosti Evropské unie jsou podstatným tématem také lidská práva. Zmínil třeba to, že by Česko mělo přeshraničně uznávat rodičovství i v případě stejnopohlavních párů. To však prý naráží na postoje konzervativců.

A je to samozřejmě také otázka bezpečnosti a suverenity, protože když porovnáme Českou republiku se zeměmi, které neměly tu možnost vstoupit do Evropské unie – jako je třeba Ukrajina, tak si myslím, že ten rozdíl tam je naprosto zásadní.

Velmi pozitivně. Myslím si, že to vidí i občané na každém kroku. Není to jenom ten bilion korun v čisté pozici, který jsme získali z fondů Evropské unie, a který potom byl investován tady do infrastruktury v České republice, ale je to přístup na vnitřní trh pro české firmy, je to přístup českých zákazníků do zahraničí právě v Evropské unii skrz vnitřní trh – takže mají přístup ke kvalitním, bezpečným výrobkům.

Dvacet let v Evropské unii. Jak to členství hodnotíte?

No a takové horizontální téma v České republice mi přijde zajímavé – že některé politické strany, řekněme čitelnost těch politických stran, některé politické strany se seskupují do nějakých slepenců politických stran, které vzájemně spolu potom ne úplně souhlasí, anebo se různě přebarvují a říkají něco jiného, než říkaly v minulosti, nebo jak v minulosti hlasovaly. Myslím si, že Piráti v tomhle nabízejí čitelnou a jasnou politiku.

Za mě a za Piráty je to určitě silná a konkurenceschopná Evropa. Na tom musíme zapracovat a musí to jít ruku v ruce s bojem proti klimatické změně, protože to takhle dělají i ostatní části světa jako USA a Čína. Pokud to dělat nebudeme, tak nám ten ekonomický vlak ujede a v Evropě zchudneme. Je to zcela jistě otázka bezpečnosti, otázka ochrany lidských práv – my vidíme, že v Evropě bohužel nyní hodně posilují populisté a konzervativci, kteří třeba v Polsku zakazují potraty a potom tam umírají polské ženy. My určitě nechceme, aby se takovéto síly rozrostly.

Jedna věc je, co chcete v Evropském parlamentu prosazovat, druhá věc je, čemu třeba chcete naopak zabránit v Evropském parlamentu. Můžete to shrnout?

Já už jsem to trochu nakousnul tím tématem lidských práv. My jsme v tom uplynulém období hlasovali o takových věcech, jako je zahrnutí práva na interrupci do Listiny základních práv Evropské unie, my jsme hlasovali třeba o tom, abychom uznávali přeshraničně rodičovství. To znamená – když přijedou dva rodiče, kteří jsou muži, s dítětem do České republiky, tak aby i tady potom v nemocnici oba rodiče pustili k dítěti. Konzervativci jsou proti tomuhle. Chtějí vlastně lidem zakazovat, co mají dělat.

My jsme pro velkou obranu lidských práv a práv lidí bez rozdílů. A tohle je něco, čemu chceme zabránit. Stejně tak chceme zabránit těm zpátečnickým snahám konzervativců likvidovat ten dobrý pokrok v boji proti klimatické změně, který je velmi nutný právě proto, abychom i uchránili evropskou ekonomiku, aby ekonomika rostla. My tady nechceme žádný skanzen, my chceme moderní technologie.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat? Případně o koho, kdy, proč?

Ze strategického hlediska se nám to zcela jistě vyplatí. Je to samozřejmě i záležitost do budoucnosti. Když se třeba budeme bavit o Ukrajině, nebude to samozřejmě zítra, ale na druhou stranu tak, jak se vyplatilo nejenom České republice, ale celé Evropské unii rozšířit se třeba o ten blok zemí, kdy se v roce 2004 připojovalo Česko, tak se nám to do budoucna vyplatí u těch ostatních dalších zemí, které momentálně jsou na stole.

Jsou to i třeba některé země západního Balkánu, protože prostě nás to ekonomicky posune dopředu. Vnitřní trh bude větší, a současně třeba budeme-li se bavit například o Ukrajině, v budoucnosti někdy o Gruzii, tak to bude znamenat, že tyto země nespadnou do sféry ruského vlivu, což je pro bezpečnost českých a evropských občanů velmi důležité.