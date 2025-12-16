Ministři za SPD budou v neustálém kontaktu s vedením hnutí, říká Doležal

29 minut
Nominovat do vlády odborníky blízké hnutí SPD bylo většinové stanovisko, uvedl poslanec za toto hnutí Tomáš Doležal. „Náš výsledek (ve volbách) nebyl takový, jaký jsme očekávali, takže kdyby se z patnácti poslanců tři čtyři stali ministry, tak je problém ve sněmovně a nemohli bychom obsadit nějaké výbory, byly by tam nutně časové kolize,“ řekl. V Interview ČT24 moderovaném Terezou Kručinskou sdělil, že odborníci budou v neustálém kontaktu s vedením SPD. „(Ministr) bude čelit našim otázkám, bude referovat o tom, co se na ministerstvu dělá,“ uzavřel.