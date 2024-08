Minimální mzda by mohla stoupnout na 20 600 korun

Minimální mzda by podle odhadů vývoje průměrných mezd v následujících letech mohla podle ministerstva práce a sociálních věcí v příštím roce dosáhnout 20 600 korun měsíčně, v roce 2026 pak 22 100 korun. Nyní činí 18 900 měsíčně. Návrh na meziroční navýšení o 1700 korun podává ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení. Při výpočtu vychází z dubnové predikce ministerstva financí, úpravu může ještě přinést srpnový odhad, který je podle zákona směrodatný.

Konečná výše minimální mzdy bude pro příští rok vyhlášena sdělením ministerstva práce a sociálních věcí do 30. září. Do stejného data ministerstvo vyhlásí i výši nejnižších úrovní zaručeného platu pro veřejnou sféru.

Výše minimální mzdy by se měla pohybovat přibližně na úrovni 42,2 procenta průměrné mzdy v roce 2025 a 43,4 procenta průměrné mzdy v roce 2026. Vláda tímto krokem podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pokračuje v naplňování politiky postupného a rovnoměrného zvyšování minimální mzdy s cílem dosáhnout v roce 2029 poměru minimální a průměrné mzdy na úrovni 47 procent.

Nařízení vychází z novely zákoníku práce, kterou ve středu podepsal prezident Petr Pavel. Úprava stanovila postupný růst minimální mzdy do roku 2029 a současně zrušila takzvané zaručené mzdy v soukromé sféře. Nově zůstanou pouze ve veřejném sektoru.

Zaokrouhlení na stokoruny

Výpočet minimální mzdy vychází z predikované průměrné mzdy na další rok, kterou má ministerstvo financí oznamovat do konce srpna. Vláda pak stanoví koeficient, který zohlední kupní sílu, životní náklady, úroveň a tempo růstu mezd i vývoj produktivity. Minimální mzdu má stanovit ministerstvo práce a sociálních věcí do konce září jako součin očekávaného průměrného výdělku a koeficientu. Vypočtená výše minimální mzdy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Pokud by měla být nově vyhlášená minimální mzda nižší než původní, v platnosti zůstane ta již určená.

Zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek podle odbornosti, náročnosti a odpovědnosti práce a která se vyplácí v osmi stupních od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, se od příštího roku ve firmách zruší. Ve veřejném sektoru zůstane ve čtyřech stupních od minimální mzdy do jejího 1,6násobku. Parlament prosadil tuto změnu na návrh vlády navzdory kritice odborů, které se obávají omezení růstu příjmu u řady pracovníků a poklesu jejich životní úrovně a rozšíření šedé ekonomiky.