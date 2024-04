Měl si dát pozor, míní Jurečka o Svobodovi. Ten se hájí

Jurečka by byl rád, aby se Svobodovy názory a rozhovory nešířily v dezinformačním prostoru, jako tomu bylo v případě serveru Voice of Europe. Zmínil, že zkušený politik by si měl dávat pozor, komu poskytne rozhovor.

Nad takovým argumentem se Svoboda podivuje. Zdůrazňuje, že web Voice of Europe si pečlivě prohlédl a neshledal na něm nic podezřelého. Podotýká také, že interview dal v době, kdy v Česku server legálně působil. „Následně zpravodajská služba zjistila to, co já si nemohl zjistit, protože jde o zpravodajskou informaci. Rusové, pokud to dělají, dělají to šikovně, aby to měli zpravodajsky zabezpečené,“ poznamenal s tím, že mu strana má dát manuál, jak vyhodnotit pochybnost webu.