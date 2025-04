Median: Volby by vyhrálo ANO před SPOLU, ve sněmovně by bylo sedm uskupení

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK/Median

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Druhá koalice Spolu by měla 18,5 procenta, hnutí STAN 13 procent. Následují Piráti s osmi procenty. Hnutí SPD by získalo 7,5 procenta, Motoristé sobě šest procent a hnutí Stačilo! 5,5 procenta. Od února si výrazněji polepšili Starostové a Piráti, pokles naopak zaznamenalo ANO, Motoristé a Stačilo!. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Konal se od 1. do 31. března a zúčastnilo se ho 1025 lidí.

V meziměsíčním srovnání si hnutí ANO pohoršilo o jeden procentní bod. Preference SPOLU zůstaly beze změny. Naopak hnutí STAN posílilo o tři procentní body a Piráti o dva procentní body. SPD rostlo nepatrně o půl procentního bodu. Volební model za březen nezohledňuje memorandum o spolupráci podepsané SPD, Svobodnými, Trikolorou a PRO 21. března 2025. Motoristé ztratili dva procentní body a Stačilo! kleslo o jeden procentní bod. „Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě u důchodců a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ uvedla agentura. Lidé ve věku 35 až 44 let volí nejčastěji koalici SPOLU. Stejné je to i mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi a mezi zaměstnanci. „Podporu STAN zajišťují rovnoměrně zaměstnanci a podnikatelé. Jsou nejoblíbenější mezi studenty a prvovoliči,“ podotkli statistici. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny opět skončila SOCDEM, která si pohoršila o jeden procentní bod na 2,5 procenta. Median upozornil, že u menších stran může statistická chyba činit 1,5 procentního bodu, u nejsilnějších stran až tři procentní body.

Vládní koalici by křesla k pokračování nestačila Pokud by volby dopadly tak, jak volební model Medianu ukazuje, pak by ANO v dvousetčlenné dolní komoře získalo 71 křesel. Spolu by mělo 41 mandátů, STAN 28, Piráti a SPD shodně 17 a Motoristé a Stačilo! by měli po 13 křeslech. Dvoučlennou koalici by tak mohlo složit pouze ANO se SPOLU, měla by 112 poslanců. Další koalice by musely být složeny ze tří a více stran. Současná vládní koalice SPOLU a STAN by měla 69 mandátů. Nejjistější voličskou základnu má hnutí Stačilo!. Z jejich voličů si je 87 procent dotázaných jistých svou účastí u voleb a nezvažují jinou stranu. V případě ANO je to 81 procent, u SPD 61 procent a u SPOLU 60 procent. Voličská základna dalších stran a hnutí je pod 50 procenty. „Ze sněmovních stran mají aktuálně nejméně zakotvené voliče Piráti. Účastí u voleb i stranou si je jistých 22 procent voličů této strany,“ sdělili statistici.