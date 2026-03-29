Linka Prison pomáhá odsouzeným i jejich blízkým


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Na Linku Prison neziskové organizace Romodrom se od minulého roku obrátili lidé už s více než třemi tisíci dotazy, sdělila ČT mluvčí organizace Magdaléna Tichá. Linka slouží jako podpora pro odsouzené k trestu vězení a jejich blízké. Využívají ji hlavně ženy a dívky, které se vyrovnávají s uvězněním člena rodiny. Volající se ptají na praktické informace o nástupu do vězení, možnostech kontaktu s odsouzeným, řeší i deprese nebo šikanu, ptají se na podporu při zvládání psychické zátěže.

Na Linku Prison zavolala večer matka dvacetileté ženy, která se ten den dostala do vazby. Podle operátorů byla matka v šoku, působila zmateně, situace pro ni byla nová a psychicky náročná. „Poté, co se podařilo její psychický stav stabilizovat, měla několik otázek a obav. Doptávala se třeba na to, jak zjistí, kam její dceru odvezli, co se s ní bude dít dál, co znamená pobyt ve vazbě, jak ji může kontaktovat, zda jí může přinést nějaké osobní věci a tak dále,“ popsala Tichá.

Celkem od května 2025, kdy byla spuštěna, eviduje Linka Prison už 3029 kontaktů. Lidé se na ni obracejí hlavně s obavami z nástupu do vězení a s praktickými dotazy, co je čeká. „Ptají se, co se děje po nástupu, jak kontaktovat blízkého nebo jak fungují návštěvy,“ upřesňuje Tichá. Dodává, že otázky směřují také na bydlení a práci po propuštění.

Děti vězňů často zůstávají samy na těžké emoce a traumata. V Česku je jich 40 tisíc
Problémy dětí vězněných rodičů

Šikana, deprese, panické ataky

Zkušenosti mají operátoři i s dotazy na šikanu ve škole nebo v práci kvůli trestu vězení pro jejich blízkého. V případě, že dítě či dospívající ve škole zažívá sociální vyloučení nebo přímo šikanu, pracovníci doporučují obrátit se na školního psychologa nebo učitele, kterému dítě důvěřuje.

Objevují se i další závažné otázky. „Jsou to témata jako sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, depresivní stavy, panické ataky a další,“ říká Tichá.

Lince bezpečí přibylo hovorů o sebevraždě
Ilustrační foto

Na Lince Prison s lidmi mluví pracovníci vyškolení na pomoc v těžkých situacích, i přesto mohou potíže volajících přesahovat možnosti telefonické podpory. Pedagogicko-psychologická pracovnice Miriam Tucauerová uvádí jako příklad opakované volání dospívající dívky, která na doporučení linky začala navštěvovat psychoterapeuta.

„Je potřeba sledovat obsah sdělení i způsob, jak volající mluví. Volající může sebevražedné tendence přímo sdělit nebo je pouze naznačovat,“ vysvětluje Tucauerová.

Nejčastěji volají ženy a dívky

Na linku podle organizace Romodrom volají nejčastěji ženy a dospívající dívky, kterým uvěznění jejich blízkého převrátí život naruby. „Dětem a dospívajícím často chybí praktické informace spojené s pobytem ve vězení, potřebují se ale i svěřit s pocity, které nechtějí ve svém okolí ventilovat – často se za ně stydí,“ popisuje Tucauerová. Podle ní volající potřebují slyšet, že můžou žít svůj vlastní život navzdory chybám jejich blízkých.

Linku Prison nyní obsluhuje jeden pracovník na plný úvazek a několik externích pracovníků z oblasti sociálních služeb a psychologie. Celkem je do jejího provozu zapojeno patnáct lidí. Do budoucna by linka ráda rozšířila pracovní dobu a nabrala více lidí.

Na číslo Linky Prison +420 770 330 035 lze nyní volat od pondělí do pátku od 9:00 do 21:00. Linku lze kontaktovat i prostřednictvím e-mailu linka.prison@romodrom.cz.

Aktuálně z rubriky Domácí

Linka Prison pomáhá odsouzeným i jejich blízkým

Na Linku Prison neziskové organizace Romodrom se od minulého roku obrátili lidé už s více než třemi tisíci dotazy, sdělila ČT mluvčí organizace Magdaléna Tichá. Linka slouží jako podpora pro odsouzené k trestu vězení a jejich blízké. Využívají ji hlavně ženy a dívky, které se vyrovnávají s uvězněním člena rodiny. Volající se ptají na praktické informace o nástupu do vězení, možnostech kontaktu s odsouzeným, řeší i deprese nebo šikanu, ptají se na podporu při zvládání psychické zátěže.
před 1 hhodinou

