Klidné hodiny využívají k nakupování nejen lidé s autismem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Klidné hodiny při nakupování využívají nejen lidé s autismem, ale i senioři nebo rodiny s dětmi. Letos je zavedly dva řetězce a podle jejich zástupců je lidé využívají. Ve speciálním režimu je v obchodech jednu nebo dvě hodiny týdně vypnuté rádio, ztlumená světla i speciálně proškolený personál. Podobný koncept letos zavedly i olomoucké vánoční trhy.

Nakupování s dětmi s autismem může být pro rodiče náročné. Tento krok proto ocenila i paní Nikola Sojková, která chodí do obchodů se synem právě v „klidné hodiny“. „I kdyby šel syn do značného neklidu, tak z toho nejsem vystresovaná, protože právě od toho je toto uzpůsobení a jak personál, tak lidé okolo mají pochopení,“ uvedla s tím, že „jinde se do obchodu vůbec se synem nedostaneme“.

Jedním z řetězců, který režim zavedl pod názvem Modré hodiny, je Globus. Od března fungují ve všech hypermarketech každé úterý mezi 15.–17. hodinou. Řetězci s vytvořením klidného prostředí pomáhali odborníci – například autistický spolek ADAM. Podle ředitelky spolku Marie Gerdové jsou Modré hodiny velkou pomocí pro rodiče dětí s autismem, ale i pro samotné zaměstnance. „Pozitivní dopad Modrých hodin spočívá v tom, že i zaměstnanci vnímají ztlumené osvětlení a vypnutý rozhlas jako přínosné pro své pracovní prostředí,“ uvedla.

Nová obří studie dvojčat naznačuje, kde je původ ADHD a autismu
Pozitivní přínosy potvrzuje i psycholog Přemysl Mikoláš, který se také na projektu Modrých hodin podílel. „Rodiče hlásí vstřícnost, psychické bezpečí i dobrou orientaci v prostředí, pracovníci zase začali více přemýšlet o rodinách dětí s jinou neurologií,“ řekl. Nicméně uvedl, že do budoucna by mohla být více rozpracována vizuální podpora v orientaci v prostředí.

Modré hodiny spojují řadu utlumujících prvků, které mají navodit klidnější prostředí. „Jde o vypnutí interního rádia, ztlumení zvuků pokladen, ztlumení osvětlení, umístění piktogramů s označením zboží na podlahu, příprava letáčků s mapou hypermarketu, podle které se mohou zákazníci orientovat, a přítomnost proškoleného personálu,“ říká mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Podle ní tento čas vyhledávají i lidé s epilepsií, senioři nebo lidé, kteří rádi nakupují ve větším klidu, jsou například hypersenzitivní.

„Začal hrát orchestr a syn se rozbrečel.“ Vysoce citlivý člověk vnímá intenzivněji
Klidná hodinka v pondělí

V pondělí od 12:00 má takzvanou Klidnou hodinku plošně ve všech svých obchodech také řetězec Tesco. I u nich má velký ohlas nejen od zákazníků. „Klidná hodinka přináší úlevu zejména lidem s poruchou autistického spektra, ale oceňují ji i rodiče s malými dětmi,“ uvedla manažerka externí komunikace pro Tesco Lucie Loučková. Podle ní uvažují o rozšíření projektu na více hodin týdně.

Tesco se při vytváření Klidné hodinky spojilo s Národním ústavem pro autismus (NAUTIS). I oni vidí velký zájem nejen u lidí s autismem. „Z reakcí rodin i jednotlivců je jasné, že možnost nakoupit v tomto prostředí je pro ně obrovská úleva. Klidové programy už nejsou specialitou pro úzkou skupinu návštěvníků, jejich přínos je mnohem širší,“ poznamenala výkonná ředitelka NAUTIS Magdalena Thorová.

„Modré hodiny“ přizpůsobují provoz supermarketů lidem s autismem
Podobná iniciativa se posouvá i do jiných prostor. „Například během olomouckých vánočních trhů probíhají letos takzvané hodiny blízkosti, během kterých nebude hrát doprovodná hudba a ztlumí se světla u betlému. Podobně také funguje i projekt Kino v klidu,“ doplnila Thorová.

Jiné řetězce klidné hodiny nezavádí

Další velké řetězce v Česku podobné hodiny zatím neplánují, i když jejich zavedení nevylučují. Ředitel komunikace Albertu Jiří Mareček označil klidné hodiny za novinku, která by do budoucna mohla být jednou z možností, jak lidem s autismem pomoct během nakupování. Podobně se vyjádřila i Kateřina Štichová z řetězce Lidl.

