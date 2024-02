Kamiony se předjíždějí i tam, kde to mají zakázáno. Policie za den přistihla desítky řidičů

Na to, zda se kamiony nepředjíždějí tam, kde je to zakázáno, se zaměřila policie. V úterý přistihla při předjíždění v zákazu tři desítky řidičů kamionů. Potvrdilo to zkušenosti z ledna, kdy policejní hlídky zaznamenaly za měsíc přes sedm stovek porušení zákazu. Řidičům již za předjíždění v zákazu nehrozí ztráta průkazu, policie jim naopak může dávat blokové pokuty na místě. Pro policisty to znamená, že jim zpracování přestupku zabere méně času, který pak mohou věnovat dohledu v provozu.