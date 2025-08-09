K nehodám cyklistů přispívá nejasné dopravní značení, míní expert

Zkoušky v autoškolách se rozšíří o nové otázky. Čtyřiadvacet videí se zaměřuje na rizikové situace spojené hlavně s chodci a cyklisty – tedy s těmi, kdo jsou v provozu nejohroženější. Dopravní expert Jan Pechout v pořadu 90’ ČT24 upozornil, že k nehodám cyklistů přispívá nejasné dopravní značení a že cyklisté jsou jedni z nejméně chráněných účastníků provozu.
Nová sada otázek se v testech autoškol objeví od druhé poloviny září. V současnosti se v závěrečných zkouškách může objevit jedenáct set různých otázek, zájemci o řidičský průkaz odpovídají na 25 z nich.
Místopředseda Asociace autoškol Jiří Novotný uvedl, že cílem je, aby se žáci už v teoretické části seznámili s různými situacemi a mohli je následně využít v praxi. Chce docílit toho, aby se žáci neučili jen nazpaměť, ale nad otázkou se zamysleli a pochopili ji. Důležitá je podle něj i technika, která umožní simulovat různé situace a vnímat rizika. Podotkl rovněž, že Česko má podprůměrný počet otázek v Evropě.
Nová sada se zaměřuje například na bezpečný odstup při předjíždění cyklisty, který činí metr a půl, nebo na situace s chodci, například když chodec vyběhne zpoza auta.
Alkohol za řídítky snižuje stabilitu a zpomaluje reflexy
Co se týče cyklistů, dopravní expert Jan Pechout upozornil, že k jejich nehodám přispívá nejasné dopravní značení. Připomněl, že cyklisté jsou jedni z nejméně chráněných účastníků provozu a je nutné na ně nahlížet jako na řidiče. Pokud požijí alkohol nebo zaviní nehodu, hrozí jim stejný trest.
Cyklisté se často podle Pechouta nechovají podle zákona, například přejíždějí přes přechod nebo pijí alkohol. Alkohol na kole je podle něj nebezpečný, protože snižuje stabilitu a ovlivňuje rychlost reakce. Cyklisté jsou navíc hůře viditelní a za snížené viditelnosti je povinná zadní blikačka, na což apeluje.
Cyklista a iniciátor projektu Dám respekt Roman Kreuziger uvedl, že se v projektu zaměřují hlavně na mladé řidiče a spolupracují s autoškolami. Cílem je, aby se řidiči a cyklisté k sobě chovali s respektem a ohleduplností. Alkohol podle něj nepatří ani za volant, ani za řídítka, protože zpomaluje reflexy. Cyklisté musí dbát na rizika na frekventovaných silnicích a nezapomínat na helmu, která je velmi důležitá.