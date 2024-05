Ještě nenastala doba na mírové rozhovory s Ruskem, shodují se Šedivý, Kolář a Landovský

Cílem summitu je vypracovat mírový plán, který by byl posléze představen Rusku, které však do Švýcarska pozváno nebylo. Landovský si myslí, že aby vedlo jednání k úspěchu, měly by se jej účastnit obě strany. Ohledně srovnání diskusí o míru v Česku s těmi za hranicemi sdělil, že je rád za každou debatu, která, stejně jako předchozí, ukazuje nějakou základní míru shody na prioritě bezpečnosti do budoucna.

„To, co se odehraje v Ženevě, je skutečně bez agresora,“ podotkl Kolář. Uvedl, že Rusko teď nemá zájem jednat o míru, protože se mu daří na frontě přecházet do ofenzivy. A aby se jednalo o míru, musí být buď jedna strana poražena, anebo obě dvě strany vyčerpány natolik, aby o mírový dialog stály.

„Naším úkolem je pomocí Ukrajině přimět Rusko, aby bylo vyčerpáno a chtělo jednat o míru, a to se snad časem povede. Doufám, že ruská ofenziva nebude tak úspěšná, aby Rusko mělo větší apetit a chuť ještě dál válčit. Neumím si představit, že by obrovskou Ukrajinu obsadilo celou. I kdyby došlo do Kyjeva, tak to vůbec neznamená, že vyhrálo, protože gerilová válka na Ukrajině, to by bylo pro Rusko velmi vyčerpávající,“ řekl Kolář. Je přesvědčený o tom, že nenastala doba, aby se mohly vést mírové rozhovory.

Vojenské možnosti Ruska

Ani podle Šedivého nemá Rusko důvod jít k jednacímu stolu a hovořit o míru. „Rusové jsou dneska v situaci, mimochodem jsme to zavinili ale i my, že mají určitou převahu nejenom v počtu vojáků, které posílají na frontu, ale i v počtu techniky a munice a dalšího vojenského materiálu. Takže pokud proběhne konference, která by měla možná stanovit nějaké budoucí podmínky míru, tak Rusové na to stoprocentně nepřistoupí. Nemají důvod na to přistupovat,“ poznamenal.

Pokud se podle generála ve výslužbě nepodaří dodat Ukrajině potřebnou dávku zbraní a munice co nejdříve, aby zastavila postup Rusů, pravděpodobně veškeré návrhy z konference budou irelevantní, protože nebude druhá strana, která je musí akceptovat.

Souhlasí s tím, že rozhodne to, co se bude odehrávat na frontě. „A pokud se vytvoří minimálně rovnovážný stav, pak se může debatovat o míru nebo nějakém příměří, které by se mohlo přetransformovat do míru. V současné době taková situace není,“ konstatoval.