Je divné, že Středulu nikdo na nezaplacené příspěvky neupozornil, míní Havel. Asi se to k němu nedostalo, říká Štěch

Stalo se něco, co se může stát komukoliv, konstatoval Ďurčo. „Samozřejmě, že to není příjemné, ale pevně věřím, že se to podaří co nejdříve vyřešit. Chtěl bych říci, že to neohrozí žádný sociální dialog, ani případnou tripartitu či jednání se sociálními partnery,“ podotkl. Doufá, že záležitost skončí mimořádným sjezdem odborů na konci března.

„Není to zas tak velký problém pro konfederaci, že je bez předsedy,“ míní Pomajbík. Pondělní den podle něj ukázal jednu dobrou věc, tedy to, že vnitřní předpisy odborů platí pro každého. „Žádná škodolibost ani záměr od nikoho v tom není. Bylo to prostě tak, jak říká Josef Středula, že svou vlastní vinou nezaplatil příspěvky včas,“ míní.

Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je dle jeho prezidenta Rafaje důležitá informace, že do 25. března zastupují konfederaci dva její místopředsedové. „V tuto chvíli je důležité, aby dále pracovaly pracovní skupiny. V první řadě je to nepříjemná záležitost lidsky, věřím, že se rychle přes ty tři týdny přeneseme,“ okomentoval.