Instituce pořizují pokročilé bezpečnostní kamery, mnohdy je ale nevyužijí

Když babička odešla, její vnuk se po několika minutách dostal z budovy ven. Uplakaný doběhl k babičce domů, překonat musel dvě křižovatky. Rodiče začali zjišťovat, co se stalo. „Když vidíte kamery, tak vás napadne, že tam bude asi nějaký záznam. Tak jsem se ptal, zda by bylo možné ho vidět, kde se vlastně stala chyba,“ popisuje otec dítěte.

Pětiletý Jaroslav rád maluje. I proto chodil na kroužek do Domu dětí a mládeže v Roudnici nad Labem. Naposledy ho tam dovedla jeho babička. „Dorazila na recepci a zeptala se paní recepční, jestli ho tam může nechat, neboť kroužek začíná během následujících pěti minut. Na to ji bylo odpovězeno, že ano,“ tvrdí otec Jaroslava Miroslav Horváth.

„(Rodičům) jsem bezprostředně poté řekla, že bohužel takový záznam nepořizujeme,“ sděluje však ředitelka Domu dětí a mládeže Zdeňka Fillerová Studená.

Recepční podle ředitelky sleduje hlavně to, kdo přichází. Dvě kamery míří do prostoru uvnitř hned za dveřmi. Po zazvonění recepční dveře otevře. Zpravidla se vše děje bez komunikace přes interkom. „V případě, že neví, kdo to je, tak mu jde naproti a ještě před vstupem do dalších prostor ho zadrží s dotazem, kdo je a proč sem přichází,“ vysvětluje Fillerová Studená postup.

Zásadní je stanovit si pravidla

Podobný systém mají a využívají stovky institucí, včetně škol. „Pokud dělám záznam, tak je to technicky samozřejmě složitější, protože ho musím zabezpečit. Musím určit, které osoby se k němu dostanou, musím určit, jak dlouho tam ten záznam bude,“ říká místopředseda Asociace pověřenců Jaroslav Hora.

Stává se ale, že řada institucí má velmi kvalitní kamerové systémy, jenže je využívají nedostatečně. „Často dnes vidíme, že to je to jako když si někdo koupí vybavené pokročilé auto a pak používá pouze pár funkcí,“ míní bezpečnostní expert Dalibor Smažinka.