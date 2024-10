Krádeže dopravních prostředků objasňují lokátory či kamery, mají ale pravidla

Ročně se v Česku ukradne kolem čtyř až pěti tisíc kol a koloběžek, a to včetně elektrických. V policejních tabulkách jsou ale jen případy, u kterých škoda přesáhla deset tisíc. Skutečný počet odcizených strojů tak může být násobně vyšší. Kromě ulic a společných domovních prostor je zloději berou i z balkonů nebo například z nosičů na autech. I proto majitelé častěji než dřív sahají k GPS lokalizátorům, což může vést k úspěšnému navrácení stroje. K tomu může pomoci i kamerový záznam, s jeho použitím jsou ale spojena některá pravidla.

„Policisté zjistili po otevření bytu, že se skutečně uvnitř nachází koloběžka, která byla odcizena. Majitelka bytu uvedla, že si ji u ní nechal nějaký známý,“ uvedla mluvčí pražské policie. Vyšetřování zatím policie neuzavřela. Stroj za šestnáct tisíc korun má majitel zpět. K jeho nalezení pomohl hlavně lokalizátor zabudovaný přímo v koloběžce. Takovou praxi využívají i majitelé jízdních kol a aut.

Pracovníci jednoho ze servisů kol v Ústí nad Labem montují sledovací zařízení téměř do každého dražšího stroje, který zde sestavují. Instalují je na nejrůznější části kola tak, aby byla pro zloděje nerozeznatelná. Některá se dávají i přímo do útrob konstrukce. „Zařízení umí i sirénu, která má 85 decibelů, takže to má v sobě pohybový senzor. Vy si zajištěné kolo zamknete, pokud se kolo pohne, tak začne siréna zvučet,“ přibližuje servisní technik Lukáš Holas.

Právě různé typy lokalizátorů pomáhají alespoň trochu zvýšit podíl úspěšných pátrání po ukradených kolech a koloběžkách. Dříve to bylo každé páté, teď čtvrté. Průběžná letošní čísla činí 820 objasněných krádeží z celkových víc než tisíc. Podobná situace je u osobních aut, a to jak v policejních datech, tak v zabezpečení pomocí lokalizátoru. Letos zatím zloději odjeli s víc než osmnácti sty vozů, zhruba třetinu případů policisté dotáhli úspěšně do konce.

Záznamy nepatří na sociální sítě

K dopadení pachatele někdy pomůže i obrazový záznam, přičemž jako důkaz poslouží i ten ze soukromých kamer. Předat takové video policii je zcela na místě, za zveřejnění na internetu ale hrozí pokuta. Například v penzionu v Dašicích si muž ze zamčené zásuvky odnesl přes padesát tisíc korun. Zachytily ho při tom kamery v provozovně. V domě v Horních Počernicích pak další muž odcizil elektrokolo. Jeho majitel odevzdal nahrávku policii, a právě tak by se lidé měli zachovat.

Policie záznamy od lidí posoudí a rozhodne se, zda je zveřejní na sociálních sítích. Často to podle ní může vést právě k dopadení pachatele. V případě podezření z trestné činnosti policie takto může hledat nejen pachatele, ale i svědky události. Ne vždy ale video zveřejní.

„Některé záznamy zveřejňujeme i s dostupem několika týdnů či měsíců, je to z toho důvodu, že se snažíme vyčerpat nejdřív všechny naše prostředky vlastní, až následně dáváme tyto informace veřejnosti,“ vysvětluje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.