Hřib a Gregor se v Duelu ČT24 přeli o dopravě či politické kultuře

Podle nově zvoleného poslance za Motoristy Matěje Gregora jsou dopravní kolony často způsobené necitlivými zásahy politiků, „kteří nějakým způsobem nestrategicky naplánují nejrůznější odstávky“. Podle předsedy Pirátů a náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba vychází některé problémy v dopravě z pražského historického centra, které omezuje kapacitu silnic. Vyzývá proto k častějšímu využívání městské hromadné dopravy, do které se podle něj velmi investuje. V Duelu ČT24 moderovaném Janou Peroutkovou spolu diskutovali třeba také o elektromobilitě nebo tuzemské politické kultuře.