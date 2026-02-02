Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.
Prezident Petr Pavel zveřejnil 27. ledna textové zprávy, které si předchozí noc vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Macinka ve zprávách Pavlovi vzkazoval: „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.“
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš následně svou podporu Macinkovi veřejně nepotvrdil a vyzval k uklidnění situace. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že nestojí na straně prezidenta a že obsah Macinkových zpráv odpovídá běžnému stylu vyjadřování sněmovní opozice.
Macinka ve zprávách dále psal, že chápe, že se prezident „nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech“. „Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…“ Hrozil, že na středeční cestě do Bruselu bude hovořit se zahraničními partnery, a pokud prezident neustoupí ve věci Filipa Turka, „důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho)“.
Kolář odpověděl, že vzkaz vyřídí, ovšem nečeká změnu prezidentova názoru. Macinka opáčil, že je odhodlán činit maximalistické kroky, a dodal: „Jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.“
Macinka poté prohlásil, že tuto komunikaci považuje za politické vyjednávání. Hrozbu ohledně Bruselu konkretizoval v tom smyslu, že generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu řekne, že by Pavel neměl zastupovat Česko na chystaném summitu v Ankaře.