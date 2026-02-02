Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách


před 12 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře týdne (1. 2. 2026)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.

Prezident Petr Pavel zveřejnil 27. ledna textové zprávy, které si předchozí noc vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Macinka ve zprávách Pavlovi vzkazoval: „Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě.“

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš následně svou podporu Macinkovi veřejně nepotvrdil a vyzval k uklidnění situace. Předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura řekl, že nestojí na straně prezidenta a že obsah Macinkových zpráv odpovídá běžnému stylu vyjadřování sněmovní opozice.

Macinka ve zprávách dále psal, že chápe, že se prezident „nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech“. „Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis…“ Hrozil, že na středeční cestě do Bruselu bude hovořit se zahraničními partnery, a pokud prezident neustoupí ve věci Filipa Turka, „důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho)“.

Kolář odpověděl, že vzkaz vyřídí, ovšem nečeká změnu prezidentova názoru. Macinka opáčil, že je odhodlán činit maximalistické kroky, a dodal: „Jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí.“

Macinka poté prohlásil, že tuto komunikaci považuje za politické vyjednávání. Hrozbu ohledně Bruselu konkretizoval v tom smyslu, že generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu řekne, že by Pavel neměl zastupovat Česko na chystaném summitu v Ankaře.

Výběr redakce

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

před 49 mminutami
Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

před 1 hhodinou
Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

Grammy za album roku má Bad Bunny, za nahrávku Kendrick Lamar se SZA

06:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna, dává si to za vinu

před 4 hhodinami
Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

Vláda projedná odklad vyplácení superdávky či modernizaci letiště v Čáslavi

před 5 hhodinami
Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o Macinkových zprávách

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali textové zprávy zveřejněné prezidentem Petrem Pavlem, které si vyměňovali ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezidentův poradce Petr Kolář ohledně jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) šéfem resortu životního prostředí. Dalším tématem debaty byla sbírka Čechů na generátory pro Ukrajinu, která se vypořádává s následky ruských útoků na energetiku. Hosté hovořili také o aktuálním průzkumu mapujícím priority dětí. Pozvání přijali komentátor z Lidovek.cz Martin Zvěřina, herečka Sarah Haváčová, komentátor a komik Luděk Staněk, herečka Bára Štěpánová a bývalý ředitel politického odboru prezidentské kanceláře Václava Klause Ladislav Jakl. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 12 mminutami

Hasiči našli ve Fakultní nemocnici Brno řadu porušení protipožárních předpisů

Hasiči po prověrce výškové budovy ve Fakultní nemocnici Brno poukázali na řadu porušení protipožárních předpisů. Podle protokolu, který získaly Seznam Zprávy, neměly požární a evakuační výtahy pravidelné kontroly. Dveře, které mají bránit šíření kouře a žáru, zůstávaly otevřené. V únikových cestách byly odložené věci a kouřilo se tam.
před 32 mminutami

Stanice metra Flora se zavírá na deset měsíců

Pražský dopravní podnik (DPP) od pondělí na deset měsíců zavírá stanici linky pražského metra A Flora kvůli výměně více než 45 let starých eskalátorů. Jejich obměna je součástí kompletní rekonstrukce, která začala loni v říjnu a při které budou mimo jiné vybudovány ve stanici výtahy. Vlaky budou stanicí projíždět. Předpokládaný termín otevření je na přelomu listopadu a prosince.
před 49 mminutami

Většinu týdne bude zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku bude v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, hlavně ve středu a ve čtvrtek s deštěm a od vyšších poloh i se sněžením. Teploty přes den se budou držet kolem nuly, v noci bude mrznout. Od středy už meteorologové přes den mráz nečekají, kolem nuly bude nadále v noci. Foukat bude nejsilněji v úterý, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Polovina zákazníků dle obchodníků volí samoobslužné pokladny

V českých obchodech přibývá samoobslužných pokladen a roste počet prodejen bez personálu. Obchodníci investují do rozvoje technologií a stále častěji využívají umělou inteligenci. Třeba v roce 2024 na tyto účely vydali dvanáct miliard korun. Nemalá část peněz směřuje také na analýzy nákupního chování zákazníků a rozvoj věrnostních programů. Samoobslužné pokladny podle obchodníků využívá zhruba polovina zákazníků – častěji ti s menším nákupem a mladší generace. Část spotřebitelů ale stále preferuje obsluhu.
před 1 hhodinou

Čeští turisté dobývají Polsko, loni jich bylo okolo půl milionu

Balt, ale také horské resorty nebo historické a kulturní památky lákají stále více Čechů do Polska. Podle dat polského statistického úřadu za rok 2025 je zřejmé, že loni opět rekordně přibylo českých turistů. I tématu rozvoje turistického ruchu mezi Českem a Polskem se věnuje nová epizoda publicistického pořadu ČT Bilance s podtitulem Polský ekonomický zázrak v pondělí ve 21:50 na ČT1.
před 2 hhodinami

Rodina letce RAF se o jeho smrti v uranovém dole dozvěděla až po desítkách let

Před 72 lety zahynul při nucených pracích v uranovém dole na Příbramsku československý letec RAF Silvestr Müller. Jeho rodina, která žila v Británii, se o jeho osudu dlouhá desetiletí nic nedozvěděla. Pravdu odhalila až náhoda – vnučka válečného hrdiny objevila dědečkovo jméno na webových stránkách Hornického muzea Příbram, které věnovalo obětem politických procesů samostatnou expozici.
před 2 hhodinami

Studie varuje před predátorskými praktikami moderních lichvářů. Hrozí i ztráta bydlení

Moderní lichva je v Česku systematický problém, který končí většími dluhy a ztrátou bydlení, varuje nová studie Institutu prevence a řešení předlužení. Autoři dopady odhadují v řádech desítek tisíc případů a v rámci rozsáhlého dokumentu přináší doporučení, jak situaci řešit.
před 3 hhodinami
Načítání...