Hosté Událostí, komentářů probrali řešení Babišova střetu zájmů

40 minut
Už v pondělí jmenuje prezident Petr Pavel novou vládu. Podle stran mířících do opozice bude klíčové sledovat mimo jiné, jak designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) naplní to, co slíbil, tedy že se vzdá Agrofertu. Některé důležité detaily Babišova plánu totiž doposud nejsou známy. „Nyní vnímáme, že stále hrozí, že bude zájem na tom, aby z polických rozhodnutí měla prospěch konkrétní rodina, případně dědicové,“ řekla v Událostech, komentářích předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Poslankyně Helena Válková (ANO) v debatě moderované Janou Peroutkovou uvedla, že ani ona neví, podle jakého právního režimu bude zřízena trustová struktura. Osobně se domnívá, že půjde o zahraniční model.