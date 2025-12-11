Hosté Událostí, komentářů probrali řešení Babišova střetu zájmů


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
40 minut
Události, komentáře: Debata o řešení Babišova střetu zájmů
Zdroj: ČT24

Už v pondělí jmenuje prezident Petr Pavel novou vládu. Podle stran mířících do opozice bude klíčové sledovat mimo jiné, jak designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) naplní to, co slíbil, tedy že se vzdá Agrofertu. Některé důležité detaily Babišova plánu totiž doposud nejsou známy. „Nyní vnímáme, že stále hrozí, že bude zájem na tom, aby z polických rozhodnutí měla prospěch konkrétní rodina, případně dědicové,“ řekla v Událostech, komentářích předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová. Poslankyně Helena Válková (ANO) v debatě moderované Janou Peroutkovou uvedla, že ani ona neví, podle jakého právního režimu bude zřízena trustová struktura. Osobně se domnívá, že půjde o zahraniční model.

Víkend má být chladný, zatažený a s trochou srážek

V Česku bude do konce týdne převážně zataženo a mlhavo, slunce a srážek bude pomálu. Teploty ve čtvrtek ještě vystoupají i přes deset stupňů Celsia, pak se začne ochlazovat a o víkendu může v noci i mrznout. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
před 49 mminutami

Dialýza se neustále vylepšuje. Pravidelně ji potřebují tisíce lidí

S onemocněním ledvin žije v Česku až milion lidí, polovina o něm ale neví. Bolet totiž začne až v pokročilé fázi, když orgán začne selhávat. Každý rok tak musí začít docházet na dialýzu, která přirozenou funkci ledvin pomáhá nahradit, zhruba tisíc pacientů, kteří žádné potíže do té doby nepociťovali. Buď si krev čistí doma sami, nebo léčbu podstupují v nemocnici. Většina nemocných stále volí druhou možnost. I když nejlepším řešením je transplantace ledvin, každý ji podstoupit nemůže. Dialýzu proto vědci neustále vylepšují. Pravidelně tuto proceduru potřebuje v Česku zhruba šest tisíc lidí.
před 1 hhodinou

Řadě škol zatím chybí peníze na vánoční odměny

Část škol nevyplatila vánoční odměny. Ředitelé na ně buď nedostali dost peněz, nebo jim přišly až po výplatním termínu. Očekávají, že je zaměstnancům dají až po Novém roce. Ministerstvo školství potvrdilo, že peníze, které školám náleží, pošle příští týden. Ještě ve čtvrtek by ministerstva školství a financí měla jednat o další chybějící půlmiliardě korun. Některým školám by měly pomoct kraje.
před 2 hhodinami

Armáda chce zavést administrativní odvody

Armáda navrhuje zavést administrativní odvody a těm, kteří by chtěli sloužit v případě krize se zbraní, poskytnout výcvik. Počítá s tím v nově zpracované mobilizační koncepci, kterou reaguje na zhoršenou bezpečnostní situaci a na to, že jí ubývají povinné rezervy a chybí přehled o nejmladší generaci. Plošné odvody skončily v roce 2004. Vyztužit své armády hlavně silami dobrovolníků se momentálně snaží i další evropské země.
před 2 hhodinami

Pražští zastupitelé projednají rozpočet i personální změny v radě

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání projednají návrh rozpočtu města na rok 2026. Čeká je také hlasování o personálních změnách v radě. Z té chtějí odejít náměstci primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny. Na programu je také převod 600 milionů korun Kongresovému centru Praha či směna pozemků pro Střední odbornou školu civilního letectví. Vlastní body chce na program dostat i opoziční Praha Sobě.
před 5 hhodinami

Hnutí ANO vyloučilo desítku brněnských zastupitelů

Celostátní předsednictvo ANO ve středu vyloučilo z hnutí deset brněnských zastupitelů, kteří neopustili tamní koalici s ODS mimo jiné kvůli bitcoinové kauze. Učinilo tak na návrh krajského vedení ANO. O rozhodnutí informoval mluvčí hnutí Martin Vodička. Dosavadní brněnský šéf ANO a náměstek primátorky René Černý považuje vyloučení za politikaření, které do komunální politiky nepatří. Důvody, které vedly k tomu, že měl on a kolegové opustit brněnskou koalici, jsou podle něj vymyšlené. Stejně tak považuje za vymyšlené důvody, které vedly k vyloučení z ANO.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Nedokázali jsme veřejnosti vysvětlit nepopulární kroky, míní za končící vládu Kupka

Ministr dopravy v demisi a místopředseda ODS Martin Kupka v Interview ČT24 konstatoval, že odcházející vláda odvedla za čtyři roky spoustu intenzivní práce navzdory několika krizím. Je si vědom také chyb, jako je například špatná komunikace o důchodové reformě nebo o ceně dálničních známek. V rozhovoru s Terezou Řezníčkovou také nastínil budoucí směřování ODS, pokud na nadcházejícím kongresu dojde k jeho zvolení předsedou. „V opozici bude na každé ze stran koalice SPOLU, aby formulovala vlastní politiku,“ dodal.
před 12 hhodinami
