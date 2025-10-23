Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

24 minut
Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.