Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
24 minut
Události, komentáře: Petra Pecková (STAN), Martin Kuba (ODS) a Radim Holiš (ANO) k financování krajů
Zdroj: ČT24

Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.

Výběr redakce

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

08:16Aktualizovánopřed 5 mminutami
Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

08:02Aktualizovánopřed 16 mminutami
Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

před 42 mminutami
Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

08:21Aktualizovánopřed 52 mminutami
Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

Východní křídlo Bílého domu bude kompletně zbouráno

11:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Žalobkyně navrhne vazbu schizofrenikovi, který utekl z Bohnic

Státní zástupkyně Martina Adámková navrhne vazbu schizofrenikovi, který ve středu utekl z psychiatrické nemocnice Bohnice. Žalobkyně to řekla poté, co muže prohlédla znalkyně v oboru psychiatrie. O vazebním návrhu by mohl ve čtvrtek odpoledne rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 8. Muž loni v nepříčetnosti zabil člověka a tři další napadl. Z léčebny unikl už zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z povolené vycházky.
Právě teď

Hasiči dohašují požár hal v Nehvizdech, na místě jsou vyšetřovatelé

Hasiči dohašují požár průmyslových hal v Nehvizdech u Prahy, stupeň požárního poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění, pouze jeden hasič si pořezal prst. Zhruba hodinu před polednem se na místě sešli vyšetřovatelé hasičů, policie a Technického ústavu požární ochrany. Kdy zásah skončí, zatím není jasné.
08:16Aktualizovánopřed 5 mminutami

Rektorem ČZU bude sociolog Michal Lošťák

Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, zvolil ho akademický senát školy. Lošťák získal ve druhém kole 21 hlasů, pro zvolení byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech 33 členů senátu. Porazil odborníka na pěstování lesa Jiřího Remeše, který získal ve druhém kole volby 12 hlasů. Lošťák by se měl funkce ujmout od února 2026, předtím ho musí ještě jmenovat prezident Petr Pavel.
před 18 mminutami

Hejtmani diskutovali v Událostech, komentářích o možném rozpočtovém provizoriu

Případné rozpočtové provizorium, pokud se ve sněmovně do konce roku nestihne schválit státní rozpočet na příští rok, kraje podle středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN) zvládnou. Předseda Rady Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) ale varoval před možným zpožděním velkých investičních projektů. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) na dotaz, zda jeho kraj z těchto důvodů zastavil některé projekty, ujistil, že nikoli a že žádné projekty zastavovat nebude. Jejich debatu v Událostech, komentářích moderoval Daniel Takáč.
před 42 mminutami

Program ANO, SPD a Motoristů bude počítat s referendem, předpokládá Okamura

Programová jednání zástupců pravděpodobné budoucí vládní koalice ANO, SPD a Motoristů ve čtvrtek pokračují debatami v oblastech justice, životního prostředí a místního rozvoje, a to včetně problematiky bydlení. Předseda SPD Tomio Okamura po první části čtvrtečních rozhovorů uvedl, že předpokládá, že program možné budoucí vlády bude počítat s referendem.
08:21Aktualizovánopřed 52 mminutami

Podvodníci v telefonátech používají skutečná jména policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jak přimět lidi k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů, která si našli na internetu. Snaží se tak působit důvěryhodněji.
před 3 hhodinami

Úprava ETS 2 je dle Hladíka velkým úspěchem. Za tři roky ceny vystřelí, míní Knotek

Politici se přou o výsledek jednání unijních ministrů životního prostředí. Evropská komise slíbila upravit systém emisních povolenek ETS 2. Podle šéfa českého resortu životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se jedná o velký úspěch, díky kterému povolenky nedopadnou na spotřebitele nepředvídatelným způsobem. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) s tím nesouhlasí. Jediná jistota je, že nevíme, kolik přesně budou stát, uvedl Knotek v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem.
před 3 hhodinami

Vývoz papoušků z Česka roste

Export papoušků z tuzemských voliér roste. Loni jich chovatelé prodali do zahraničí přes sto sedmdesát tisíc. Letos už za papoušky utržili téměř šedesát milionů korun. Češi patří mezi největší světové vývozce těchto zvířat, zájem je dlouhodobý – především o andulky, korely nebo rosely. Nejvíce exotických ptáků se vyvezlo v roce 2021.
před 7 hhodinami
Načítání...