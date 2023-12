Fiala je podle Havlíčka odtržený od běžných lidí. Projev byl realistický, zní z koalice

Místopředseda ANO Havlíček uvedl, že Fiala přednesl svůj běžný projev. „Potvrdil v něm, že největší problém této vlády není to, že má tragické výsledky, ale to, že si to nechtějí připustit,“ míní. Důsledkem pak je, že nelze čekat zásadní zlepšení, doplnil Havlíček.

Fiala měl podle Havlíčka připustit, co vláda nezvládla, a sdělit, co udělá, aby to napravila. „Místo toho se budou chytat každého stébla a s pomocí marketingových frází vysvětlovat, jak dobře vše ustáli a jaké světlé zítřky nás s nimi čekají,“ podotkl. Pozitivně vnímá Havlíček to, že Fiala „snad poprvé“ poděkoval lidem za to, jak se dokážou vyrovnat s problémy.