Dotace na zadržování vody v krajině se tenčí, resort chce do budoucna víc peněz


Události: Opatření k zadržení vody v krajině
Dotace na revitalizace toků a budování tůní se tenčí. Jde o poslední peníze na opatření, jak udržet vodu v krajině. Možnost žádat o podporu skončí v červnu. A nejde jen o ně. Ministerstvo životního prostředí už také rozdělilo víc než tři čtvrtiny prostředků, které má z unijních fondů k dispozici.

Například v místě, kde Všeňský potok dříve stékal do Jizery, se nyní po nějakou dobu zdrží a vláhu předá krajině a okolním polím. „Bylo to vlastně zahloubené, narovnané koryto, částečně opevněné (…) betonovými žlaby. (…) Zcela nepřirozené,“ popsal vodohospodář z Agentury ochrany přírody a krajiny Vojtěch Šťastný.

Nové koryto je mělčí a meandruje, leží v něm kameny i dřevo a celkově je přírodě blíž. Všeň u Turnova na to získala asi čtyři miliony. „Je to trošičku vrácení vody do krajiny s tím, že dříve se z veškerých polností odváděla voda, aby byla co nejrychleji pryč,“ popsal starosta Všeně Radek Vytina (nestr.).

Podle vodohospodáře Šťastného se délka koryta prodloužila minimálně o třetinu – tedy do původního stavu. „Kromě toho tady byly provedeny tůně, a to má vliv i na místní mikroklima,“ připojil.

Po dvou měsících tam práce končí. Stejně jako dotace, které byly na taková opatření v posledních letech k dispozici. „Zásadním zdrojem byly evropské peníze, operační program Životní prostředí,“ podotkl náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí Jiří Klápště (TOP 09). Tvrdí však, že zdroje „vyschly“ a pro takové investory a hybatele, jako je třeba obec, je prý velice těžké obdobnou věc zafinancovat.

Problém s financováním

Na adaptaci na změnu klimatu, hospodaření se srážkovými vodami a prevenci povodní měl resort životního prostředí 12,9 miliardy korun. Dosud se sešly žádosti za devět miliard. Například poslední peníze na malé vodní prvky jako tůně a mokřady se mají rozdělovat v pololetí.

„Pomáhá čelit extrémům, jako je sucho, povodně, má to příznivé dopady na biodiverzitu, takže to je priorita,“ přiblížil vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí z příslušného resortu Jan Kříž. „Budeme chtít víc peněz do budoucna a teď tedy probíhají poslední výzvy ze stávajícího programu,“ dodal.

„Máme co dělat, tato drobná opatření jsou stejně důležitá jako opatření rozsáhlejší,“ upozornil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc. O tom, kolik peněz a na co půjde v následujícím období, chce mít resort jasno zhruba v polovině roku.

Ve hře jsou prostředky z unijních fondů

V aktuálním období, které končí příští rok, může Česko získat z unijních fondů na životní prostředí asi 62 miliard korun. Z toho 52 miliard je už rozdělených na konkrétní projekty. Nyní podle ministerstva problém s vyčerpáním prostředků nebude.

Období po roce 2028 má pak přinést změny ve fungování podpory – a jak roste ekonomická úroveň, tak taky bude méně peněz. Prioritu chce dát resort i vodohospodářským projektům, kde už teď jsou potřeby výrazně vyšší, než kolik je prostředků reálně k dispozici.

„Budování vodovodů, kanalizací, nových čistidel odpadních vod – u těch máme zhruba trojnásobný převis,“ doplnil Křiž z ministerstva životního prostředí. „Máme před sebou novou legislativu, která ještě zpřísňuje některé parametry. Tohle je typická oblast, kde opravdu potřebujeme dotační peníze,“ uzavřel.

Policie ukončila ohledání požářiště zbrojovky v Pardubicích

Kriminalisté v neděli ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding, informoval mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Objekt vyšetřovatelé předali zpět majiteli. Původně policie předpokládala, že ohledání místa činu zabere několik dní. Strážci zákona požár prověřují pro podezření na teroristický útok. Pracují se čtyřmi verzemi, ve všech s podezřením na úmyslné zapálení.
12:40Aktualizovánopřed 46 mminutami

Dotace na zadržování vody v krajině se tenčí, resort chce do budoucna víc peněz

Dotace na revitalizace toků a budování tůní se tenčí. Jde o poslední peníze na opatření, jak udržet vodu v krajině. Možnost žádat o podporu skončí v červnu. A nejde jen o ně. Ministerstvo životního prostředí už také rozdělilo víc než tři čtvrtiny prostředků, které má z unijních fondů k dispozici.
VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali navrhovanou horní hranici pro úroky

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali vládní návrh, podle nějž má při poskytování spotřebitelských úvěrů platit horní hranice pro úroky. Jiný výpočet by platil pro malé půjčky do dvaceti tisíc na dobu do jednoho roku a další pro zbytek úvěrů. Diskuse na toto téma se zúčastnili člen Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů Jakub Hauptmann, právník Konsorcia dluhových poraden Jakub Sosna a hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Pořad se věnoval také problematice rodinného podnikání, o níž hovořili generální ředitel Newton University Jiří Koleňák a majitel firmy Koupelny Syrový Matouš Syrový. Debata se týkala i rekordní investice do českého start-upu Mews, o níž hovořil partner investiční skupiny DEPO Ventures Petr Šíma. Diskusí provázeli Nina Ortová a Jakub Musil.
VideoRůst cen pohonných hmot „prosakuje“ i do lesních prací, dřevo může zdražit

Rostoucí ceny pohonných hmot v souvislosti s válkou na Blízkém východě zvyšují náklady i dřevařským firmám a lesním hospodářům. Hodně paliva spotřebují například při těžbě. Zdražuje ale i přeprava dříví. To se časem může promítnout i do cen pro koncové zákazníky. O zdražení své práce hovoří i dřevorubci, někteří prý se stoupajícími cenami bojují dlouhodobě. Růst nákladů pak zasáhne rovněž lesníky. Prodraží se jim například jarní sázení.
Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům

S příchodem jarních teplot začala sezona oprav domů a bytů. Firmy i jednotlivci ale znovu narážejí na nedostatek kvalitních řemeslníků, sehnat je je letos těžší než loni. Podle Hospodářské komory chybějí pracovníci v 60 procentech stavebních firem. Nedostatek kvalifikovaných lidí zdražuje řemeslné práce a prodlužuje čekací lhůty, které už teď dosahují i několika měsíců. A přibývá i podvodných nabídek.
VideoNa demonstraci do Prahy dorazili lidé z celé republiky

Na sobotní demonstraci na pražské Letné dorazili lidé z celé republiky a napříč generacemi. Do metropole přijeli vyjádřit nesouhlas s vývojem posledních týdnů i obavy o budoucnost země, bezpečnost nebo postavení médií. Kvůli akci policie usměrňovala dopravu a dopravní podnik zavedl mimořádnou tramvajovou linku.
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na Letné v Praze se v sobotu odpoledne konalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chtěla podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a na kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávali na akci statisícovou účast, ke shromážděným lidem promluvila kromě Mináře i řada dalších řečníků. Protest trval nakonec přibližně dvě a půl hodiny.
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojařská společnost LPP Holding, jejíž areál v Pardubicích v pátek zapálili zatím neznámí pachatelé, odmítla dřívější tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že příslušný objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, sdělila v sobotu v podvečer mluvčí holdingu Martina Tauberová.
