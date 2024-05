Distributor Vacula z metanolové kauzy byl podmínečně propuštěn na svobodu

České televizi se podařilo Vaculu kontaktovat v jedné z vesnic na Zlínsku. „Já se nad tím do dneška trápím. Vůbec jsem si nedovedl představit, že by něco takového mohlo vzniknout,“ uvedl s tím, že kdyby bylo možné vrátit čas, udělal by to hned.

Vyšetřovatelé kvůli výrobě a distribuci toxických lihovin postupně obvinili na sedm desítek lidí. Hlavními organizátory, kteří dali životu nebezpečnou směs do oběhu, byli Tomáš Křepela ze Zlína a Slovák Rudolf Fian, obchodní zástupce Křepelovy firmy. Křepela, majitel firmy na výrobu autokosmetiky Carlogic z Řitky u Prahy, si na přelomu srpna a září 2012 opatřil pět tisíc litrů metylalkoholu a prostory v Opavě a pomohl Fianovi namíchat směs o objemu 10 tisíc litrů tvořenou metanolem a ze zbylé části etanolem. Další aktéři kauzy směs distribuovali do velké části Česka.

Dalších pět mužů obžalovaných v této větvi kauzy dostalo nepodmíněné tresty od sedmi do devíti let. Ústřední distributor v hlavní větvi Jiří Vacula, který svým svědectvím pomohl případ objasnit, byl v květnu 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. V září 2019 Ústavní soud odmítl jeho stížnost, kterou žádal obnovu řízení. Justice řešila ještě množství dalších procesů v souvislosti s výrobou, distribucí a prodejem otráveného alkoholu. Například v květnu 2022 ÚS odmítl stížnost Martina Svobody, který dostal podmínku za prodej metanolu na stánku v Havířově.

Právě na severu Moravy si metanol mezi zářím 2012 a únorem 2014 vyžádal nejvíce obětí, v Moravskoslezském kraji bylo zaznamenáno třiadvacet otrávených lidí. Smrtelné případy se ale vyskytly ve všech čtyřech moravských krajích, na Vysočině, v Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji i v Praze. Po požití pančovaného alkoholu z Česka zemřeli tři lidé i v Polsku. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s ilegálně vyráběným alkoholem, zemřel na konci února 2014 v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Zákazy a zpřísnění

Vláda na vlnu úmrtí reagovala 12. září 2012 zákazem prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. Zákaz se týkal destilátů a tuzemáku s obsahem alkoholu od třiceti procent. O dva dny později byl vydán zákaz prodeje lihovin s obsahem alkoholu od dvaceti procent na celém území Česka a 20. září ministr zdravotnictví zakázal vývoz alkoholu od dvaceti procent. Vlastní opatření dočasně zavedly i Slovensko, Polsko nebo Rusko. Prohibice byla v Česku zmírněna koncem září 2012. Poslední omezení padla až v říjnu 2013.

Kauza přiměla stát zpřísnit pravidla pro výrobu a prodej lihovin. Byl zaveden nový typ kolků, zákon omezil maximální velikost spotřebitelských balení tvrdého alkoholu na tři litry a z prodeje lihu a lihovin učinil koncesovanou živnost.

V důsledku kauzy s toxickým metylalkoholem se policie soustředila také na pátrání po nelegálních výrobnách. To pomohlo odhalit rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál jako hlavní organizátor Radek Březina (v roce 2021 mu Krajský soud v Brně zpřísnil trest vězení z třinácti let na čtrnáct let a devět měsíců). Řetězce zaměřené na nelegální výrobu lihovin fungovaly před metanolovou kauzou dlouhé roky. Největším případem byla právě Březinova skupina, která téměř za patnáct let dodala na trh desítky milionů litrů lihu a podle soudu připravila stát na daních o 5,6 miliardy korun.