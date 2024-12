D8 je po nehodě kamionů směrem na Německo uzavřená, problémy jsou i jinde

Komplikace jsou také na trase z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána. Vozovka je tam kluzká a špatně sjízdná, problémy mají kamiony.

Silničáři preventivně zavřeli pro nákladní auta tah z Tanvaldu

Kvůli očekávanému sněžení uzavřeli v 6:00 silničáři v Libereckém kraji preventivně pro nákladní dopravu hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení platí pro vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů, skončit by mělo ve 14:00, záležet ale bude na vývoji počasí. Zatím je silnice holá. Na uzavření tahu do Polska přes Krkonoše upozorňuje proměnné dopravní značení na hlavních silnicích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích nad Nisou.