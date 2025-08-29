Česká televize v sobotu otevírá dveře veřejnosti. Lidé budou mít od deváté hodiny ranní do šesté hodiny večer možnost podívat se na místa, kde se točí pořady či se setkat s moderátory nebo sportovními komentátory. Návštěvníci se budou moci podívat do zákulisí diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, ale třeba si také prohlédnout dekorace dětského pořadu Kouzelná školka a setkat se s jeho moderátorkou Magdalenou Reifovou. V Praze na návštěvníky čekají čtyři trasy včetně jedné bezbariérové. Narazí na nich i na postavy z Večerníčků. Akce se ale netýká pouze hlavního města. Zákulisí se otevře i v ostravském studiu, které pro diváky vysílá už sedmdesát let. V Brně se zase lidé podívají například do studia, kde se pravidelně natáčí soutěžní pořad AZ-kvíz. Mohou se setkat s jeho moderátory a sami si náročnost otázek vyzkoušet.
ČT v sobotu pořádá den otevřených dveří. Lidé se mohou těšit na zákulisí pořadů
