Chytré náramky pomáhají dětem bojovat s nadváhou

Natálie Čížková

, tkř

před 9 m minutami | Zdroj: ČT24

Ilustrační fotografie

Chytré náramky v rámci projektu Buď fit 24 po půl roce pomáhají už 367 dětem s nadváhou. Pro ČT to uvedlo Národní screeningové centrum (NSC). Cílem ministerstva zdravotnictví je do roční hry s mobilní aplikací zapojit až tisícovku dětí od šesti do jedenácti let, a předejít tak pokud možno obezitě. Náramky a aplikaci získají rodiče pro své děti u pediatrů. Těch už je do programu zapojených téměř sto.

„Jsme rádi, že jsme do toho projektu mohli i my některé děti zapojit. Dětem se to totiž velmi líbí a baví je to. Přijde nám ale škoda, že se do toho nedají zařadit i děti s vyšší hmotností,“ uvedla pro ČT dětská lékařka Helena Zelenáková. Do programu lékařka v červnu přihlásila devět dětí. Jejich první výsledky uvidí v září, kdy se k ní děti dostanou na pravidelnou tříměsíční kontrolu.

Právě v červnu se do programu zapojilo nejvíce dětí, i když byl projekt spuštěný už v lednu. „Nejčastěji se do programu zapojují devítileté děti (90 dětí), následované desetiletými (71 dětí) a osmiletými (63 dětí),“ sdělil projektový manažer z NSC Michal Hink. Nejvíce lékařů se zapojilo ve Středočeském kraji Balíček s fitness náramkem a aplikací mohou rodiny, které mají o program zájem, zatím získat u třiadevadesáti lékařů. Nejvíce se jich zapojilo ve Středočeském kraji. „My jsme do programu zařadili už čtyři děti. První dítě už v březnu. A další tři až čtyři aktuálně čekají, než se dostanou z pásma obezity, aby mohly být do programu zařazeny,“ potvrdila pediatrička Zuzana Gregorová z Rakovníku. Pět dětí do programu zapojila i dětská lékařka Eva Kutnerová z Ústeckého kraje. Lékařka Hana Spáčilová do programu zařadila deset dětí v Moravskoslezském kraji. Zapojené děti u svého lékaře nejprve podstoupí vstupní vyšetření. Po třech měsících absolvují kontroly, kdy lékař zaznamenává výšku, váhu a krevní tlak. Cílem je děti naučit zdravější životní styl a tím snížit jejich BMI (index tělesné hmotnosti, pozn. red.) o pět procent během jednoho roku.

Hubnutí na principu hry Aplikace funguje na principu hry a měla by děti motivovat k pohybu. Skrz ni děti a rodiče sledují denní energetický příjem a výdej. Fitness náramky pak monitorují pohybovou aktivitu. „Dítě si s pomocí rodiče stáhne aplikaci Buď fit 24 a chytrý fitness náramek si propojí,“ popsal Hink. Jeden týden v měsíci pak rodiče s dětmi zaznamenají i jídelníček. Za splněné úkoly pak získávají odměny a vytváří si postavy superhrdinů. Klíčové je podle lékařů právě zapojení celé rodiny, protože podpora je pro děti při změně životního stylu důležitá. To potvrzuje i zkušenost Jany Malinové, jejíž syn je do programu zařazený. „Motivovat syna musím spíš já, svoji celkovou aktivitu totiž v náramku nevidí, vidí jen aktivitu jednoho týdne,“ dodala. Matka zapojené chlapce taktéž upozornila na to, že někdy může být aplikace pro děti složitá. „Není to na to, aby si to samy ovládaly. Také tam nejsou všechny potraviny a jejich vážení je komplikované,“ vysvětlila.