Česko zasáhnou bouřky, po tropickém víkendu se ochladí

Teploty v Česku budou od čtvrtka do neděle stoupat k tropickým třiceti stupňům Celsia, po víkendu se mírně ochladí. Meteorologové čekají přeháňky a bouřky, ve čtvrtek a v pátek mohou být i silné. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Olomouckém kraji také pokračuje odstraňování následků prudkých bouřek, které v regionu ve středu večer napáchaly značné škody. Nejvíce práce mají hasiči a obyvatelé ve Velkém Týnci na Olomoucku, kde po prudkém dešti voda s bahnem z okolních polí zaplavila několik ulic.

Oblačné počasí s přeháňkami meteorologové očekávají také v pondělí, maxima přes den klesnou na 21 až 25 stupňů Celsia. Podobné počasí by mohlo vytrvat také v dalších dnech příštího týdne.

Obloha bude na konci školního roku a na počátku letních prázdnin polojasná až oblačná. Ve čtvrtek by teploty tropickou třicítku přesáhnout neměly, od pátku do neděle budou stoupat k 32 nebo 33 stupňům Celsia. V neděli bude na západě chladněji, jen kolem 27 stupňů. Čtvrteční bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami a menšími kroupami.

Kromě popadaných stromů zanechaly za sebou bouřky v Olomouckém kraji škody v podobě utržených plechů ze střech domů, uklízeli je hasiči například v Mrsklesích, ale i v Lazničkách na Přerovsku, kde silný vítr utrhl plechy ze střechy obecního úřadu. V Polomi na Přerovsku hasiči asistovali zdravotnické záchranné službě při transportu imobilního člověka z nemovitosti, kam zatekla voda.

Ve čtvrtek kolem 19:45 byl zastavený provoz na trati mezi Hranicemi na Moravě a Hustopečemi nad Bečvou. Voda po dešti splavila do kolejiště menší množství bahna a odpadu, vyplývá z fotografie drážních hasičů. Provoz byl podle nich obnoven po 21. hodině. Na trati mezi Olomoucí hlavním nádražím a Bohuňovicemi najel vlak do spadlého stromu, provoz tam byl zastaven a přepravu cestujících zajišťují autobusy. Pracovníci Správy železnic od nočních hodin opravují na trati poškozené trakční vedení, provoz vlaků by v tomto úseku měl být obnoven dnes odpoledne.