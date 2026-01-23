Česko dle Plagy těží z přílivu slovenských studentů, Bratislava vnímá výzvu


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko těží z toho, že studenti ze Slovenska odcházejí do Česka, kde případně i zůstávají pracovat, řekl český ministr školství Robert Plaga (za ANO) po schůzce se svým slovenským kolegou Tomášem Druckerem. Podle Plagy by ale země neměly o mladé lidi soupeřit. Drucker téma považuje za výzvu, aby Slovensko v této záležitosti zabralo.

„Jsou to věci, které pomáhají demografii, pomáhají České republice. Nejsem nadšený z toho, že se tak děje. Máme se vzájemně posouvat dopředu, nikoliv, že si budeme krást studenty,“ uvedl Plaga k přílivu studentů ze Slovenska.

Mnoho absolventů středních škol na Slovensku dlouhodobě odchází za studiem na vysoké školy právě do Česka. Podle dřívějších údajů Českého statistického úřadu předloni na českých vysokých školách studovalo 22 700 Slováků. Na celkovém počtu zahraničních studentů se podíleli zhruba dvěma pětinami.

Podle Druckera Slovensko nemůže po Česku chtít, aby slovenské studenty nepřijímalo. „My musíme zabrat. Je to na nás, abychom udělali atraktivní prostředí,“ doplnil slovenský ministr školství.

Plaga uvedl, že s ohledem na demografický vývoj se Česko i Slovensko v budoucnu neobejdou bez cizinců, kteří se integrují do společnosti. Uvedl také, že součástí českého základního školství je 52 tisíc žáků z Ukrajiny. Drucker řekl, že Ukrajině budou chybět mladí lidé. Mnoho z nich uprchlo z Ukrajiny po plnohodnotné ruské invazi do sousední země z února 2022.

Plaga je dalším ministrem nové české vlády Andreje Babiše, který navštívil Slovensko. Tento týden už jednali se svými slovenskými kolegy čeští ministři obrany, dopravy a zemědělství.

