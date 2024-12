Českému zdravotnictví příští rok dle Válka pomohou čtyři klíčové novely

Názory na reformy

„Ty čtyři zákony (...) bude velmi těžké prosadit,“ prohlásil člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Síla (SPD) s tím, že se to nemusí podařit do konce volebního období vlády. Podle něj jde o relativně zásadní změny. „Jsou to změny víceméně parametrické, ale zásadně zasahující do průběhu poskytování zdravotní péče. Má to jediný smysl a cíl: ušetřit peníze pro zdravotní pojišťovny,“ uvedl. Zmiňované zákony podle Síly směřují ke komercionalizaci zdravotnictví a z toho důvodu nemají jeho podporu.