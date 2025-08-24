Letos poprvé mohou krajané v zahraničí hlasovat ve sněmovních volbách korespondenčně. K tomu musejí být zapsáni na speciálním seznamu zastupitelských úřadů. Posledním dnem pro přihlášení je neděle 24. srpna. Zájem zatím projevilo třiadvacet tisíc lidí, nejvíce v USA, Kanadě a západní Evropě.
Čechům v zahraničí končí možnost zapsat se na voličský seznam
O možnost hlasovat ze zahraničí mohli zájemci požádat elektronickou cestou skrze datovou schránku či portál občana nebo osobně na zastupitelských úřadech, popsal ředitel konzulárního odboru resortu zahraničí Pavel Pešek.
Ze zahraničí bude do říjnových sněmovních voleb volit například Veronika Archer, která v USA žije téměř tři desetiletí. Od jejího domova v San Franciscu a nejbližší volební urny ji dělí šest set kilometrů, dosud se tak voleb kvůli složité logistice neúčastnila. Letos se to ale změní. Sama říká, že možnost odvolit poštou vyhlížela dlouhé roky. „Jsem v kontaktu s pár krajany v San Franciscu, a co tak vím, tak všichni se plánují účastnit,“ dodala.
Všichni krajané zapsaní do zvláštního seznamu voličů musí poté o volbu poštou požádat, a to na generálních konzulátech a velvyslanectvích, dopisem, on-line nebo prostřednictvím zmocněnce. Možnost požádat písemně skončí 29. srpna. Osobně to jde až do 1. října.
Samotné písemnosti k hlasování poštou pak musí Čechům v zahraničí úřady odeslat nejpozději 8. září. Sada obsahuje návod ke korespondenční volbě, identifikační lístek voliče a dvě obálky. Hlasovací lístky pro volby v cizině budou k dispozici na webu ministerstva vnitra. Černínský palác počítá s tím, že si je budou moct krajané stahovat nejpozději do desátého září.
Hlasy ze zahraničí se budou po uzavření volebních místností započítávat hned do čtyř krajů, které byly vybrány v losování. Hlasy ze západní Evropy se budou počítat do Moravskoslezského kraje, východní Evropa a Rusko do Jihomoravského kraje. Hlasy ze Severní i Jižní Ameriky se započítají ve Středočeském kraji. Do Prahy pak zamíří hlasy z Afriky, Asie nebo Austrálie.