Část lidí se bojí oddlužení. Resort spravedlnosti změny neplánuje

Možnost oddlužení využívá jen část předlužených lidí, přestože dluhové poradny každoročně pomáhají tisícům z nich. Podle průzkumu Charity je od tohoto řešení odrazují hlavně vysoké srážky ze mzdy a obavy, že jim nezbude dost na živobytí. Organizace proto volá po úpravě podmínek. Resort spravedlnosti však současné nastavení oddlužení považuje za dostatečné a změny neplánuje. V budoucnu by se ale podle náměstka ministryně spravedlnosti Viléma Anzenbachera (za KDU-ČSL) mohla změnit podoba takzvaného chráněného účtu, který slouží lidem v exekuci.

