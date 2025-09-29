Bývalý šéf právního odboru DPP Kučera odmítl vinu v kauze Dozimetr


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý vedoucí právního odboru pražského dopravního podniku (DPP) Dalibor Kučera obžalovaný v kauze Dozimetr u hlavního líčení odmítl, že by se dopustil trestného činu nebo pomáhal organizované zločinecké skupině. Uvedl, že mu nikdo nenabídl žádné peníze za jakékoli ovlivňování činnosti DPP, ani žádné nežádal. V případu rozsáhlé korupce v DPP se u soudu nyní zpovídá sedm lidí včetně zlínského podnikatele Michala Redla či bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN).

Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Kučeru žalobce viní z toho, že byl členem této organizované zločinecké skupiny. Navrhl ho potrestat při spodní hranici trestní sazby, která je dva roky vězení. Žádá pro něj taky peněžitý trest.

O zločinecké skupině jsem nevěděl, tvrdí Kučera

„Velmi mě mrzí, že tady musím stát a obhajovat své působení v dopravním podniku,“ prohlásil Kučera. Dodal, že nikdy nechtěl v DPP nic negativně ovlivnit, právě naopak. O tom, že existuje nějaká zločinecká skupina, podle svých slov nevěděl a rozhodně jí nepomáhal. „Odmítám, že bych měl plnit příkazy někoho jiného než zástupců dopravního podniku,“ uvedl bývalý šéf právního odboru.

Státní zástupce obžaloval devět lidí v kauze Dozimetr
Ilustrační foto

Kučera zároveň uvedl, že obžaloba dobře neposoudila rozhodovací procesy v DPP. Podle něho jsou veškeré kompetence dány stanovami, na vše jsou pravidla a platí tam hierarchie. „Jakákoli svévolnost je v podstatě vyloučená,“ prohlásil.

Spolu s Redlem bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií. Podnikatel Pavel Kos se k trestné činnosti minulý týden přiznal. Soud přijal jeho prohlášení viny a bude jeho věc řešit samostatně.

Soud přijal prohlášení viny podnikatele Kosa z kauzy Dozimetr
Obviněný podnikatel Pavel Kos

Redlovi hrozí až deset let vězení

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Nejpřísněji potrestat navrhl Borgula Redla, Kosa a Hlubučka. Žádá, aby je soud poslal na deset, respektive osm let do vězení.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Načítání...