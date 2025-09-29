Bývalý vedoucí právního odboru pražského dopravního podniku (DPP) Dalibor Kučera obžalovaný v kauze Dozimetr u hlavního líčení odmítl, že by se dopustil trestného činu nebo pomáhal organizované zločinecké skupině. Uvedl, že mu nikdo nenabídl žádné peníze za jakékoli ovlivňování činnosti DPP, ani žádné nežádal. V případu rozsáhlé korupce v DPP se u soudu nyní zpovídá sedm lidí včetně zlínského podnikatele Michala Redla či bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN).
Bývalý šéf právního odboru DPP Kučera odmítl vinu v kauze Dozimetr
Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Kučeru žalobce viní z toho, že byl členem této organizované zločinecké skupiny. Navrhl ho potrestat při spodní hranici trestní sazby, která je dva roky vězení. Žádá pro něj taky peněžitý trest.
O zločinecké skupině jsem nevěděl, tvrdí Kučera
„Velmi mě mrzí, že tady musím stát a obhajovat své působení v dopravním podniku,“ prohlásil Kučera. Dodal, že nikdy nechtěl v DPP nic negativně ovlivnit, právě naopak. O tom, že existuje nějaká zločinecká skupina, podle svých slov nevěděl a rozhodně jí nepomáhal. „Odmítám, že bych měl plnit příkazy někoho jiného než zástupců dopravního podniku,“ uvedl bývalý šéf právního odboru.
Kučera zároveň uvedl, že obžaloba dobře neposoudila rozhodovací procesy v DPP. Podle něho jsou veškeré kompetence dány stanovami, na vše jsou pravidla a platí tam hierarchie. „Jakákoli svévolnost je v podstatě vyloučená,“ prohlásil.
Spolu s Redlem bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií. Podnikatel Pavel Kos se k trestné činnosti minulý týden přiznal. Soud přijal jeho prohlášení viny a bude jeho věc řešit samostatně.
Redlovi hrozí až deset let vězení
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná. Nejpřísněji potrestat navrhl Borgula Redla, Kosa a Hlubučka. Žádá, aby je soud poslal na deset, respektive osm let do vězení.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.