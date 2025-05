Bouřky v Česku působily problémy. Na Ústecku zasáhl turisty blesk

Větší nárazy větru zaznamenaly také stanice ve Starém Městě nebo Kroměříži, a to kolem 70 kilometrů v hodině. „Kroupy máme zaznamenány prozatím do dvou centimetrů a jejich průměr limitoval pravděpodobně sušší vzduch ve vyšších hladinách atmosféry,“ uvedli meteorologové. Bouřková aktivita navečer postupně slábla.

Redaktor: Voda s bahnem zasáhla několik nemovitostí

„Bouřka se silným deštěm tady prošla před 17. hodinou a následně sem přitekla voda spolu s bahnem z polí a zasáhla několik nemovitostí a také zahrady místních obyvatel,“ uvedl redaktor ČT Martin Laštůvka z obce Ústí v Olomouckém kraji. Dodal, že na místě zasahují jak profesionální, tak dobrovolní hasiči.

„Jsou tady také místní obyvatelé, kteří pomáhají svým sousedům s odklízením bahna, což už se ve větší míře podařilo. Dobrovolní hasiči také rozvážejí pytle s pískem, protože stále prší, tak aby v případě, že by znovu došlo k tomu splavu z polí a následky byly co nejmenší, tak jsou připravené pytle,“ podotkl s tím, že stejnou situaci obyvatelé Ústí řešili už minulý čtvrtek.

„Na vině je podle místních to, jakým způsobem zemědělci obdělávají přilehlá pole. Místní starosta se s nimi snažil v těch minulých dnech jednat a plánuje to také v příštím týdnu,“ dodal Laštůvka s tím, že bouřky prošly i dalšími částmi regionu, například celým pásem jižního okresu Přerovska. „Padaly zde také poměrně velké kroupy, zhruba do dvou centimetrů a následně bouřka pokračovala do Moravskoslezského kraje,“ dodal.