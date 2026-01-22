Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

V loňském roce se do kampaně Suchej únor, která vyzývá lidi, aby se na 28 dnů zřekli alkoholu, zapojilo 1,6 milionu dospělých lidí. Je dobře, že tato iniciativa existuje a celému národu připomene, že alkohol má také negativní účinky, řekl ve Studiu 6 zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Jan Šperl. „Alkohol je zákeřný, protože jeho účinky se rozvíjí velmi pomalu a ve chvíli, kdy si toho všimneme, už může být pozdě," dodal. Zmínil například negativní dopady sociální, rodinné, psychické i poškození jater a jiných orgánů. V únoru začne další ročník osvětové kampaně.
Také letošní ročník kampaně Suchej únor má být impulzem k přehodnocení vztahu k alkoholu a nastartování nových návyků. Vyzývá jednotlivce, skupiny i celé komunity k měsíční abstinenci od alkoholu.
„Ti lidé, kteří to nemají pod kontrolou, poznají, že jim to chybí, a buď to překonají, nebo ne a vyhledají si odbornou pomoc,“ řekl Šperl. To znamená, že se obrátí na adiktologické služby, pokud možno v oblasti svého bydliště. Jako základní podmínku zdůraznil, že o pomoc musí sami stát a požádat o ni. „Nemůže to za ně udělat někdo jiný, protože oni musí projevit svůj zájem. Bez toho nebudou do těchto služeb přijati.“
Lékař uznal i některé kladné vlastnosti alkoholu – uvolnění mysli či jednodušší navazování sociálních vztahů – ale doplnil, že například limitem pro ženu je jedna sklenka vína za den, pro muže pak dvě.
„Bohužel stále jsme na špici v Evropě i ve světě v konzumaci alkoholu,“ řekl dále. Vysvětluje si to oblibou piva u českého národa. „Bohužel se setkáváme i s řadou lidí, kteří pivo nepovažují za alkoholický nápoj.“ Co považuje za důležité, je, aby lidé nepili alkohol pravidelně každý den. „Protože to je to, s čím jsou spojena somatická rizika, poškození jater a dalších vnitřních orgánů.“ Ocenil, že kampaň Suchej únor umožňuje aspoň na chvíli přerušení tohoto návyku.