Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
V loňském roce se do kampaně Suchej únor, která vyzývá lidi, aby se na 28 dnů zřekli alkoholu, zapojilo 1,6 milionu dospělých lidí. Je dobře, že tato iniciativa existuje a celému národu připomene, že alkohol má také negativní účinky, řekl ve Studiu 6 zástupce přednosty Kliniky hepatogastroenterologie IKEM Jan Šperl. „Alkohol je zákeřný, protože jeho účinky se rozvíjí velmi pomalu a ve chvíli, kdy si toho všimneme, už může být pozdě," dodal. Zmínil například negativní dopady sociální, rodinné, psychické i poškození jater a jiných orgánů. V únoru začne další ročník osvětové kampaně.

Také letošní ročník kampaně Suchej únor má být impulzem k přehodnocení vztahu k alkoholu a nastartování nových návyků. Vyzývá jednotlivce, skupiny i celé komunity k měsíční abstinenci od alkoholu.

„Ti lidé, kteří to nemají pod kontrolou, poznají, že jim to chybí, a buď to překonají, nebo ne a vyhledají si odbornou pomoc,“ řekl Šperl. To znamená, že se obrátí na adiktologické služby, pokud možno v oblasti svého bydliště. Jako základní podmínku zdůraznil, že o pomoc musí sami stát a požádat o ni. „Nemůže to za ně udělat někdo jiný, protože oni musí projevit svůj zájem. Bez toho nebudou do těchto služeb přijati.“

Až desetina Čechů nad 15 let holduje nadměrně alkoholu, uvádí zpráva
Ilustrační foto

Lékař uznal i některé kladné vlastnosti alkoholu – uvolnění mysli či jednodušší navazování sociálních vztahů – ale doplnil, že například limitem pro ženu je jedna sklenka vína za den, pro muže pak dvě.

„Bohužel stále jsme na špici v Evropě i ve světě v konzumaci alkoholu,“ řekl dále. Vysvětluje si to oblibou piva u českého národa. „Bohužel se setkáváme i s řadou lidí, kteří pivo nepovažují za alkoholický nápoj.“ Co považuje za důležité, je, aby lidé nepili alkohol pravidelně každý den. „Protože to je to, s čím jsou spojena somatická rizika, poškození jater a dalších vnitřních orgánů.“ Ocenil, že kampaň Suchej únor umožňuje aspoň na chvíli přerušení tohoto návyku.

Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

