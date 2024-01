Babišových vyjádření ve sněmovně o Rakušanech si všimla média v sousední zemi, Jakob se za jeho slova omlouval

Předseda opozičního ANO nicméně později svůj výrok relativizoval. „Můj výrok samozřejmě nebyl směřovaný k občanům Rakouska, mluvil jsem o straně Zelených. Aktivistech, kteří záměrně blokují dostavbu dálnic. Z kontextu to bylo jasné,“ míní.

Výrok opozičního lídra převzala rakouská agentura APA, která se jej pokusila přeložit do němčiny, přičemž jako německé ekvivalenty českého výrazu magor nabídla synonyma Narr (blázen), Trottel (blbec) nebo Spinner (šílenec). Od agentury převzaly zprávu některé rakouské zpravodajské weby.

Babiš o Rakušanech hovořil během tříhodinového projevu, v němž se věnoval mnoha tématům. Dostal se i ke stavbě dálnic, přičemž upozornil, že zatímco česká D3 se k hranicím již staví, rakouská rychlostní silnice S10 nikoli. „Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři,“ hřímal.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek však označil původní výrok za nehorázný a Babiše vyzval, aby se takových tvrzení zdržel. „Už několikrát jsem musel našim spojencům vysvětlovat, co je zač, a nebaví mě to,“ postěžoval si.

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob ve sněmovně označil diskusi za mezinárodní ostudu. „Já se omlouvám našim sousedům do Rakouska, rozhodně to není názor Poslanecké sněmovny, že by byli naši sousedi tímto sprostým slovem nazývání, máme je v úctě, rádi k nim jezdíme a jsme rádi, když jezdí k nám,“ prohlásil.

Jak ovšem připomněla APA, totéž slovo jako Babiš použil již v roce 2007 tehdejší ministr zahraničí za TOP 09 Karel Schwarzenberg. Označil jím Rakušany protestující proti českým jaderným elektrárnám.