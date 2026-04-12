Novela stavebního zákona se nelíbí archeologům. Podle nich by mohla ohrozit vzácné nálezy kvůli chystanému zkrácení průzkumů. Myslí si to i asociace muzeí a galerií. Novela má stanovit základní časový rámec na šest měsíců. Většina loňských průzkumů by takový limit splnila, jen každý desátý trval déle, a to hlavně kvůli administrativě. Změnit se má i financování výzkumů, které by zasáhlo kraje. Ty se obávají finanční zátěže. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že změny jsou nezbytné.

Orbán blahopřál Magyarovi k vítězství ve volbách

19:00Aktualizovánopřed 1 mminutou
Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

15:09Aktualizovánopřed 20 mminutami
Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

před 3 hhodinami
Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

14:59Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

04:03Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

před 14 hhodinami
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

před 23 hhodinami

před 1 hhodinou

Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
17:36Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v Nedělní debatě nevyloučila další zásahy státu do regulace cen pohonných hmot. Na pondělním zasedání vlády hodlá předložit zákon, který by umožnil rychleji reagovat na další vývoj. Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil racionální přístup. Též ocenil monitorování marží, varoval ale před cenovými stropy a vyzval ke kontrole celého dodavatelského řetězce.
14:59Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Pohlavní nemoci jsou na vzestupu. Češi se víc testují i riskují

Zájem o testování na pohlavně přenosné nemoci v Česku v posledních letech roste. České televizi to potvrdilo několik nemocnic i oslovené veřejné i soukromé laboratoře. Ruku v ruce s tím přibývá zachycených případů infekcí. Například počet pozitivních případů kapavky vzrostl za posledních deset let o 85 procent, u syfilis pak o 64 procent. Lékaři vyšší zájem o testy vysvětlují kombinací lepší informovanosti, dostupnější diagnostiky i rizikovějšího chování.
před 13 hhodinami

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
před 14 hhodinami

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Kriminalisté s pomocí zásahové jednotky zadrželi čtyři lidi, které podezírají z krádeže peněz ze dvou bankomatů u obchodního centra v pražské Opatovské ulici o velikonočním víkendu. Pachatelé navíc bankomaty poškodili zřejmě s použitím výbušniny.
včeraAktualizovánovčera v 20:16

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Podle březnového volebního modelu roku 2026 by v době sběru dat překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny šest politických subjektů. První místo zaujímá hnutí ANO. Od voleb se přízeň voličů výrazněji nezměnila. Další subjekty následují s velkým odstupem. Na druhém místě je hnutí STAN, následuje ODS, poté Piráti. Pokud by strany kandidovaly samostatně, dostalo by se do sněmovny už jen hnutí SPD a Motoristé. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
včera v 19:26

Náměstek MŠMT Kettner se omluvil Minářovi a Halíkovi za sdílení falešného snímku

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) se veřejně omluvil předsedovi spolku Milion chvilek Mikuláši Minářovi a teologovi Tomáši Halíkovi za to, že před nedávnem sdílel jejich falešnou fotografii s obviněným z teroristického útoku kvůli zapálení průmyslové haly zbrojovky v Pardubicích. Na svém facebooku uvedl, že netušil, že se jedná o podvrh. Minář o omluvě informoval na síti X. Označil to za malou dobrou zprávu. Připomněl, že Kettnerovi předtím zaslal předžalobní výzvu. Spolek Milion chvilek požadoval náměstkovo odvolání.
včera v 16:57
