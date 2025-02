Aktivista Popelka půjde znovu před soud. Za nenastoupení do vězení mu hrozí až dva roky

Státní zástupce poslal znovu před soud aktivistu Jaroslava Popelku. Za nenastoupení do vězení loni v létě mu hrozí až dva roky odnětí svobody. České televizi to řekl mluvčí Okresního soudu v Uherském Hradišti Michal Tománek. Popelka si aktuálně odpykává ve vězení svůj dřívější trest. Za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky mu byla nejprve uložena podmínka a zákaz pobytu v Praze. Nerespektoval ale pravidla, a tak mu soud uložil roční vězení.

„Je vedeno trestní řízení proti obžalovanému Jaroslavu Popelkovi, a to pro spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnut a vykázání,“ uvedl pro ČT Michal Tománek z Okresního soudu v Uherském Hradišti. Přečin měl podle státního zástupce spáchat tím, že loni v červenci nenastoupil do vězení. Nereagoval podle státního zástupce ani na výzvu, aby tak učinil.

Popelka si ve vězení v Břeclavi aktuálně odpykává hned tři tresty. První dva měsíce ve vězení soud Popelkovi uložil za porušení zákazu vstupu do Prahy. Ten mu byl uložen za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky na protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze v roce 2023. Podle soudu aktivista podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea a strhl z ní vlajku vyvěšenou na znamení solidarity se zemí čelící ruské agresi. Skupina lidí se pak skutečně pokusila do muzea vniknout.