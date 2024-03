168 hodin: Whistleblower Benýšek se vrací na resort spravedlnosti, náměstek Stanislav po sérii afér naopak mizí

Aféra kolem ředitele insolvenčního odboru na resortu spravedlnosti končí. V listopadu podal Jan Benýšek protikorupční podnět, ve kterém už podruhé upozornil na manipulace se zkouškami insolvenčních správců. Ty se děly před osmi lety na odboru vedeném Antonínem Stanislavem, kterého si současný ministr Pavel Blažek (ODS) přivedl s sebou jako náměstka. Den poté, co úředník podnět podal, mu na resortu zrušili místo. Všem dnům ale není konec — náměstek po sérii afér náhle mizí a úředník se na ministerstvo vrací. Pro pořad 168 hodin natáčel Václav Crhonek a Jakub Hříbek.

„Spousta lidí se mě ptá, jak se cítím. Ostatně si z toho spousta lidí nějakým způsobem dělá srandu, že jsem teď mediální hvězda, vítěz a tak dále. To je přesně to, jak se necítím,“ poznamenal Benýšek.

Od pátku je ředitelem nově vzniklého insolvenčního odboru na ministerstvu spravedlnosti. O místo před dvěma měsíci přišel. Původní odbor, kterému Benýšek šéfoval, zrušili a on byl zařazen mimo výkon služby „do takzvaného bazénu“, jak uvádí jeho advokát Kristián Léko.

V takzvaném bazénu pobírá úředník sníženou mzdu, „plavat“ v něm může maximálně šest měsíců, poté o práci definitivně přijde. „Přirovnával jsem to trochu jako k vazbě. Ne ve smyslu toho, že jste zavřený, ale nevíte, co dalšího vás čeká. Nejhorší je pocit nejistoty. Nevíte, co se stane dále,“ popsal Benýšek.