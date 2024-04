168 hodin: Neměli jsme jak to zjistit, hájí se čeští politici, kteří dávali rozhovory prokremelskému webu

ČT24

, mld

před 4 h hodinami | Zdroj: ČT24

168 hodin: Voice of Putin (zdroj: ČT24)

Bezpečnostní informační služba (BIS) oznámila, že rozkryla ruskou vlivovou síť. Jejím cílem bylo ovlivnit volby do Evropského parlamentu, a to nejenom v Česku, ale i dalších zemích. Součástí sítě byl podle kontrarozvědky web Voice of Europe, BIS ale hovoří i o uplácení některých evropských politiků. Že by hráli jakoukoli – natož vědomou – roli v ruských mocenských plánech však politici, jichž se kauza kolem Voice of Europe týká, odmítají. Ti, kdo webu poskytli rozhovory, především tvrdí, že neměli jak zjistit, že něco není v pořádku. Tématem se zabývali Václav Crhonek a Jakub Hříbek ve 168 hodinách.

Bývalý prezident Václav Klaus, někdejší ministr zahraničí a expředseda KDU-ČSL Cyril Svoboda nebo předsedkyně neparlamentní strany Trikolora a dvojka její společné kandidátky s SPD ve volbách do Evropského parlamentu Zuzana Majerová byli mezi politiky, kteří dali rozhovor webu Voice of Europe. Ten byl podle BIS jedním z nástrojů, které používala ruská vlivová síť v Česku k ovlivnění nadcházejících voleb. „Síť byla organizována kolem webu Voice of Europe, kde vycházely články a rozhovory ve prospěch Ruska s jednotlivými politiky v Česku nebo v zahraničí. Vycházelo to v různých jazykových mutacích,“ popsal fungování webu redaktor Respektu Ondřej Kundra. O pozadí Voice of Europe jsme nevěděli, tvrdí čeští politici Čeští politici, jichž se kauza dotkla, odmítají, že by věděli o kremelském pozadí Voice of Europe. Zuzana Majerová řekla, že je „politik, který dává rozhovory každému, kdo mu zavolá“. Detaily o webu nezjišťovala. „Proč bych to dělala?“ podotkla. Cyril Svoboda nyní čelí výzvě lidoveckého vedení, aby stranu, kterou vedl v letech 2001 až 2003 a 2009 až 2010, opustil. Nechystá se k tomu. V souvislosti s tím, že na Voice of Europe vyšel rozhovor s ním, zdůraznil, že BIS zveřejnila informaci o napojení webu na Kreml až později. „V době, kdy tu byl, tu byl legálně. Když se podíváte na webové stránky – na které už se nemůžete podívat – tam nebylo nic podezřelého. Ještě jsem si to nechal ověřit,“ tvrdí Svoboda.

Nešlo ale jen o rozhovory. Rusko podle BIS některé evropské politiky také uplácelo. V té souvislosti tajná služba neukázala na žádného českého politika. Podle některých médií se ale objevilo podezření ohledně poslance německého Spolkového sněmu ze strany AfD Petra Bystroně. Politik českého původu, který nyní kandiduje do Evropského parlamentu, to odmítl s tím, že se bude soudit. S redaktory 168 hodin nechtěl hovořit. „Nevím, co bych vám ještě k tomu říkal,“ prohlásil a vyžádal si písemné zaslání otázek. Následně na ně neodpověděl. Politologa Jiřího Pehe možnost, že by Bystroň mohl spolupracovat s ruským režimem, nešokuje. „Je to další, nová úroveň. Pro mě ale ne příliš překvapivá, protože si myslím, že on není zdaleka jediný politik AfD, který potenciálně bere peníze od Ruska,“ míní. SPD o závěrech tajných služeb pochybuje Petr Bystroň nalezl v Česku zastání u politiků SPD, která je partnerskou stranou AfD. Místopředseda SPD Radim Fiala se nechal slyšet, že českým tajným službám nevěří – nejenom, když přijde na Bystroně a Voice of Europe, ale třeba i co se týká ruské zodpovědnosti za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích. „Neprokázalo se nic,“ je přesvědčen.