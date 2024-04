Vlastizrádci a užiteční idioti, zaznělo ve Spolkovém sněmu v kauze kolem proruské sítě

Alternativa pro Německo (AfD) a její poslanec Petr Bystroň nejsou nic jiného, než hlásná trouba Kremlu, prohlásilo ve Spolkovém sněmu několik vládních i opozičních poslanců. Debatovali o podezření, že Bystroň dostával úplatky od proruské sítě. Bystroň, který během rozpravy nebyl v sále, už dříve obvinění odmítl. Kauza, kterou zveřejnily český Deník N a německý magazín Der Spiegel s odvoláním na zdroje v české Bezpečnostní informační službě (BIS), podle poslance AfD Stefana Keutera ukazuje buď na neprofesionalitu české tajné služby, nebo na to, že jedná na politickou objednávku.

Christoph de Vries z unie CDU/CSU označil členy AfD za užitečné idioty režimu ruského vládce Vladimira Putina. „Putin se v Evropě snaží roztáhnout svou síť a rozložit Evropu zevnitř. A dovoluji si to říct zcela jasně: v Německu k tomu našel užitečné idioty v AfD,“ řekl. De Vries rovněž prohlásil, že poslanci AfD, kteří jednají ve prospěch Ruska, rozhodně nejsou patrioti. „Jsou to vlastizrádci,“ uvedl. Konzervativní CDU/CSU považuje stranu AfD za krajně pravicovou.

Bystroňova kauza souvisí s nyní zablokovaným proruským zpravodajským portálem Voice of Europe, kterému poslanec v minulosti poskytoval rozhovory. Bystroň tvrdí, že od spolupracovníků Voice of Europe a ani od Rusů žádné peníze nikdy nepřijal.

„Buď pracuje česká zpravodajská služba zcela neprofesionálně, nebo je celá akce řízena politicky. Myslím si, že to druhé,“ prohlásil Keuter. Poznamenal, že Bystroň osobně straně a také jemu vysvětlil, že žádné úplatky nebral on ani jeho rodina.

Bystroň, který je českého původu a dvojkou na kandidátce AfD pro volby do Evropského parlamentu, svou aféru v pondělí vysvětlil vedení strany. To se za Bystroně postavilo, stejně tak poslance podpořila i parlamentní frakce AfD. Bystroně pak ve čtvrtek v parlamentu hájil jeho stranický kolega Keuter, který celou kauzu označil za snahu politicky poškodit AfD před volbami.

Podle zákonodárkyně za liberální svobodné demokraty (FDP) Renaty Altové, která se narodila na Slovensku a která v minulosti působila v československých a slovenských diplomatických službách, nejde AfD o demokracii a svobodu. „Vám jde jen o vlastní moc a osobní prospěch. Je to ostudné. Myslíte si, že jste patrioti, ale Evropu prodáváte Kremlu,“ řekla.

Podle Wieseho je záležitost okolo Bystroně jen špičkou ledovce. Poznamenal, že je třeba vysvětlit i to, proč Bystroň v minulosti cestoval do Běloruska. Poslanec se pozastavil také nad tím, že členové AfD často jezdí do autoritářských zemí jako pozorovatelé voleb, které jinak západní státy a světové organizace hodnotí jako nesvobodné.

Jako příklad zmínil hamburskou političku AfD Olgu Petersenovou, která jako pozorovatelka sledovala prezidentské volby v Rusku. „Označila je za otevřené, demokratické, svobodné. Proboha lidi, co to s vámi je?“ řekl.

Vyšetření Bystroňovy kauzy žádala i poslankyně Irene Mihalicová ze Zelených. „Kde vůbec kolega Bystroň je?“ položila otázku k zákonodárcům AfD, mezi kterými ve čtvrtek odpoledne Bystroň neseděl.

Podle Altové ztratila AfD právo na předsednické posty poslaneckých skupin. Bystroň je předsedou slovensko-česko-maďarské parlamentní skupiny ve Spolkovém sněmu. K rezignaci na tuto funkci poslance českého původu již dříve vyzval sociální demokrat Jörg Nürnberger, který je místopředsedou této skupiny.

Bystroně ve čtvrtek kritizovala také zákonodárkyně Levice Martina Rennerová, která projednávání případu otevřela i v parlamentním výboru pro vnitro. Rennerová varovala, že současný skandál nezačal v Praze a ani ve Voice of Europe. „AfD je součástí problému vzestupu krajně pravicových stran,“ řekla. Uvedla, že Spolkový sněm by se neměl spoléhat na vyšetřování úřadů a na práci tajných služeb. „Musíme jednat sami jako Spolkový sněm, musíme jednat sebevědomě a musíme usilovat o vysvětlení,“ dodala.