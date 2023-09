Titul Vesnice roku 2023 získala Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje

Vítěze organizátoři vyhlásili odpoledne na přehlídce Jarmark venkova, která je součástí mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tance v Luhačovicích na Zlínsku. Na jarmarku se divákům představovali jednotliví finalisté. Cenu veřejnosti získala v internetovém hlasování Nová Ves u Nového Města na Moravě ze Žďárska v Kraji Vysočina. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče obdržela Andělská Hora z Karlovarska v Karlovarském kraji.

Lidé z vítězné obce, která má téměř patnáct set obyvatel, to na vyhlášení soutěže v Luhačovicích neměli daleko, zhruba třicet kilometrů. Dorazily jich desítky. Okamžitě po vyhlášení výsledků obyvatelé blahopřáli starostovi vesnice Romanu Tuháčkovi (za SNK z Ostrožské Lhoty). „Je to pro nás opravdu velká čest. Máme velkou radost. Je to v podstatě takové vyznamenání naší práce, našich občanů, naší krásné vesnice,“ řekl po oznámení výsledků Tuháček.

Obec je místo plné života

Obec je podle něj místo plné života. Působí v ní asi dvacítka spolků. Jde například o mužský pěvecký sbor, dětské folklorní kroužky, cimbálovou muziku, dechovou kapelu, klub přátel historie, klub seniorů, spolek Červeného kříže, myslivce, zahrádkáře, hasiče, fotbalisty, hokejisty, volejbalisty, tenisty, kulturisty nebo turisty. „To se chytnete za srdce, jak ti naši občané fungují, pomáhají si a tvoří,“ uvedl starosta.

V minulých letech obec zvelebila památkový domek, budovu s byty a pracovištěm pošty i starou sokolovnu. Lze v ní navštívit také archeologické muzeum. Pro příští léta chystá Ostrožská Lhota podle starosty investice do nového technického zázemí pro pracovníky obce s technikou, dále do modernizace školy, veřejných prostranství a zeleně nebo do rozšíření posilovny.

Vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2023 se stala Ostrožská Lhota z Uherskohradišťska. pic.twitter.com/IpTDLNO9Kf — Vendula Machů (@Machu_CT) September 16, 2023

Komise vyzdvihla infrastrukturu a pospolitost obce

Hodnotící komise u vítězné vesnice vyzdvihla rozvojové a koncepční dokumenty, infrastrukturu, pospolitost, spolkovou činnost nebo krajinotvorné prvky. „Dá se říct, že to letos mělo obcí daleko víc a já klidně můžu říct, že Ostrožská Lhota nemusela třeba být na bedně. Ale když jsme všechny aspekty dali dohromady, tak doopravdy o malý krůček Ostrožská Lhota byla vepředu,“ uvedl ředitel letošního ročníku soutěže Pavel Svoboda.

Do finále se dále dostaly Bílý Kostel nad Nisou z Liberecka v Libereckém kraji, Čechy pod Kosířem z Prostějovska v Olomouckém kraji, Chodová Planá z Tachovska v Plzeňském kraji, Doudleby z Českobudějovicka v Jihočeském kraji, Ledčice z Mělnicka ve Středočeském kraji, Suchá Lhota ze Svitavska v Pardubickém kraji, Suchý Důl z Náchodska v Královéhradeckém kraji a Sudoměřice z Hodonínska v Jihomoravském kraji.

Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 získá finanční odměnu formou dotace od ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 2,6 milionu korun. Soutěž se koná od roku 1995 a vyhlašují ji Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a ministerstva pro místní rozvoj a zemědělství. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. U soutěžících obcí komise hodnotí společenský život, aktivity občanů, podnikání, ale i občanskou vybavenost, úspory energií nebo péči o veřejná prostranství a zeleň.

Loni se o titul Vesnice roku ucházelo 176 obcí, získala jej tehdy Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. V letech 2021 a 2020 se soutěž kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila.